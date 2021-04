“Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo (…)” (Filipenses 2:14-15)

Você já notou como somos facilmente inclinados a murmurar? Reclamamos de tudo: do governo, do clima, do trânsito, do trabalho, do chefe, dos pais, dos filhos, do colega, do vizinho, da igreja, do atendimento, da comida, até de nós mesmos! Na Bíblia temos o exemplo do povo de Israel que, ao ser liberto da escravidão no Egito, agiu desta mesma forma, desagradando a Deus. Infelizmente, esse é um péssimo hábito muito comum que deveria ser completamente descartado da vida de todos os filhos de Deus…

Os versículos de hoje chamam a nossa atenção para termos uma postura diferente: em todas as nossas ações, inclusive pensamentos e sentimentos, agir sempre sem queixas ou contendas. Precisamos nos tornar puros, vigilantes e agradecidos ao Senhor por todas as coisas. Somente assim, por meio do fruto do Seu Espírito em nós, poderemos brilhar como estrelas neste mundo.

Deixe a reclamação fora da sua vida!

– Não reclame, clame ao Senhor! Reclamar não vai resolver o seu problema, Deus pode!

– Vigie as suas palavras! Busque exercer o domínio próprio, não reclame nem discuta por qualquer motivo.

– Cuidado com a influência! Se convive com pessoas que reclamam muito, poderá adquirir esse mau hábito.

– Tente ser você um bom influenciador! Faça a diferença, tente edificar e mostrar algo de positivo às pessoas.

– Caso não tenha nada de bom para dizer a alguém, fique em silêncio.

– Demonstre bondade e gentileza mesmo àquele que te ofendeu.

– Leia a Palavra de Deus e procure se encher da graça, amor e misericórdia que provém dela.

– Não ressalte as derrotas e falhas! Lembre-se e conte as vitórias e as bênçãos que Deus já lhe concedeu.

OREMOS: