“Em sua presunção o incrédulo não o busca; não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos” (Salmos 10:4)

Todos nós fazemos planos, sonhamos, fazemos novas resoluções… E é bom que assim seja! Precisamos manter acesa a chama da esperança de dias melhores, pela graça do Senhor. Mas o grande perigo é fazermos dessa boa iniciativa uma maneira de nos afastarmos do nosso Senhor…

A independência de Deus é uma das principais características dos incrédulos. Como não confiam no Salvador, deixam-no fora dos seus projetos e intentos. Contudo, nós, os filhos de Deus, precisamos antes de mais nada entregar o comando a Ele e controlarmos as nossas programações de acordo com àquele que dirige e governa a nossa vida, Ele, Deus. Que Deus esteja por dentro dos seus planejamentos e lhe dirija em todos os sonhos!

Não deixe Jesus por fora dos seus planos:

– Ore a Deus e entregue para Ele cada um dos seus sonhos e planos. Confia e Ele guiará os seus passos na direção certa!

– Não seja presunçoso e egoísta nas suas decisões.

– Busque orientação na Palavra de Deus para compreender a vontade Dele para os seus projetos.

– Escreva uma lista com os seus propósitos e sonhos. Isso lhe ajudará a acompanhá-los, revisitando sempre.

– Apresente a Deus os seus pedidos, a cada dia, não dê lugar para a ansiedade, pois tudo acontece no tempo de Deus, não no nosso!

– Com a ajuda do Senhor, seja dedicado e se esforce para alcançar os seus objetivos.

– Dê um passo de cada vez, sem duvidar que Deus é bom!

– Seja grato a Deus por cada uma das suas conquistas…

OREMOS: