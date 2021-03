Pedágio: PARANÁ ESTÁ EM GUERRA CONTRA UM INIMIGO COMUM, DIZ SOLDADO FRUET

“O Paraná está sitiado, estamos em guerra contra um inimigo comum, que é o pedágio”. Com estas palavras, o deputado estadual Soldado Fruet (PROS) iniciou sua participação na audiência pública virtual da Frente Parlamentar sobre o Pedágio, realizada nesta sexta-feira (12) com representantes de Umuarama e região.

“Há alguns meses, dezenas de deputados estaduais, ouvindo a população que os elegeu, juntaram-se a empresários, comerciantes, trabalhadores de todos os setores e, todos juntos, engrossaram as fileiras de batalha”, disse, destacando que “Paraná afora, todos são contra a forma como querem impor a nova licitação dos pedágios e todos são contra novas praças”.

O Soldado Fruet repetiu que “pedágio não é progresso, e sim retrocesso”. Na visão dele, “pedágio afasta novas empresas, prejudica quem já está instalado na cidade, causa um rombo no orçamento do trabalhador, enfim, não vejo nenhuma vantagem em termos pedágios nas estradas”. Aos que defendem que o pedágio mantém a estrada em boas condições, ele ressaltou que “isso seria obrigação da União e do Estado, que já arrecadam impostos para tais obras”. Se a arrecadação não for suficiente para manter tudo em ordem, ponderou, “poderiam existir pedágios, mas a preços justos e sem investimentos prévios do Estado”.

O Líder do PROS lamentou que o Governo Federal esteja tentando impor pedágios com outorga, “o que sem dúvida vai encarecer muito para o usuário”. Também criticou o investimento expressivo feito pelo Estado para reformar rodovias estaduais que deverão receber novas praças. “Que sentido faz o Paraná gastar R$ 500 milhões para deixar estradas em ordem e dar de presente a uma pedageira?”, questionou. Além disso, citou que o Estado informou que o trecho de Toledo seria retirado da lista das novas praças de pedágio, porém em ofício que o deputado recebeu do Ministério da Infraestrutura constam as 15 novas praças, entre elas a de Toledo.

“Chega de mentiras, chega de iludir o povo paranaense tentando fazer parecer que pedágio é um benefício”, declarou o Soldado Fruet. Ele enfatizou que é contra a instalação de novas praças de pedágio no Estado. “É isso que combatemos: o mau uso do dinheiro público, as mentiras e o abuso nos preços por parte das concessionárias de pedágio”, ressaltou o parlamentar, que se colocou à disposição do povo paranaense de todas as regiões.

(Da redação com assessoria AL)

