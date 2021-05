Foz do Iguaçu: PREFEITURA LANÇA REFIS 2021 PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM ATÉ 100% DE DESCONTOS SOBRE JUROS E MULTAS

Iguaçuenses poderão quitar dívidas referentes ao IPTU, ISSQN e outros impostos com até 100% de desconto em juros e multas no pagamento à vista.

Cidadãos que possuem débitos com o Município poderão quitar as dívidas com até 100% de desconto sobre juros e multas. A Prefeitura de Foz do Iguaçu lança nesta segunda-feira (17) o Programa de Recuperação Fiscal (Refis 2021) para a regularização de créditos tributários e não tributários de pessoas físicas e jurídicas, vencidos em até 31 de dezembro de 2020.

Os boletos já podem ser gerados por meio do site da Prefeitura https://www5.pmfi.pr.gov.br/, na aba “Autoatendimento”. O contribuinte será encaminhado até o Portal de Serviços ao Cidadão, onde encontrará a opção “Refis”.

Poderão ser amortizados todos os créditos tributários e não tributários, como IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) e ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Natureza), excetuando apenas débitos relativos ao Imposto sobre a Transmissão de Propriedade Inter Vivos (ITBI), nem eventuais honorários advocatícios.

O projeto foi apresentado na Câmara de Vereadores pelo vereador Ney Patrício e aprovado em sessão. A sanção pelo prefeito foi publicada no Diário Oficial da última sexta-feira (14).

“O município tem a obrigação de realizar cobranças dessa natureza, como exige a Lei do Ministério Público e outros órgãos de controle. Com a regularização, os cidadãos não receberão cobranças judiciais ou a dívida protestada”, afirmou a secretária da Fazenda, Salete Horst.

TABELA DE DESCONTOS E PARCELAMENTO

Os iguaçuenses que aderirem ao programa ao programa terão os seguintes benefícios em relação aos juros e multas no pagamento à vista: 100% de desconto para pagamento até o dia 31 de agosto; 95% para o pagamento até 31 de outubro e 90% para a quitação até 20 de dezembro.

Quanto à tabela de parcelamento: 20% de desconto em até 36 parcelas; 30% em 24 parcelas; 40% em 12 parcelas; 60% em 6 parcelas e 85% em até 3 parcelas.

O valor de cada parcela não poderá ser inferior a uma Unidade Fiscal de Foz do Iguaçu (R$ 91,61) para pessoas físicas e jurídicas.

(Da Redação com AMN)

