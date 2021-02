Petrobras: DEPOIS DE ESPECULAÇÕES, AÇÕES DA PETROLEIRA FECHAM ESTA QUARTA COM SEGUNDO DIA DE ALTA

Puxado pela Petrobras, índice Ibovespa fecha em alta de 0,4% e dólar cai a R$ 5,42. Ações da Eletrobras também subiram, após Bolsonaro anunciar privatização da empresa.

Depois da onda especulativa de segunda-feira (22) e da forte alta da terça (12%), as ações da Petrobras (PETR3, R$ 23,78, +1,28%; PETR4, R$ 24,40, +1,41%) abriram com ganhos de mais de 3% e depois amenizaram em meio a um noticiário bastante movimento para a companhia, que divulgará os números trimestrais após o fechamento. A expectativa e de tendência de recuperação dos papéis da petroleira na Bolsa de Valores de Saõ Paulo.

A alta se deu um dia depois de seu conselho de administração autorizar a realização de uma assembleia extraordinária para a destituição do atual presidente da petroleira, Roberto Castello Branco, do cargo de membro do colegiado, em uma medida que quase garante a saída completa do executivo da companhia.

Fator Diesel – O governo do presidente Jair Bolsonaro tem avaliado medidas para reduzir impactos da alta dos preços do diesel sobre os caminhoneiros sem interferir nas políticas da Petrobras, que inclui a criação de um “voucher caminhoneiro”.

O mecanismo envolveria restituição de valores equivalentes à tributação federal sobre o combustível (PIS/Cofins) quando os preços aumentam, com um cálculo por média de quilômetros rodados e consumo, de acordo com a publicação, que não citou fontes.

Eletrobras – As ações de outra estatal, a Eletrobras (ELET3, R$ 33,80, +3,46%; ELET6, R$ 34,00, +4,94%), também subiram. O governo do presidente Jair Bolsonaro entregou na noite de terça-feira uma medida provisória associada a seus planos de privatização da companhia.

A MP permite que o BNDES inicie estudos sobre a desestatização da companhia e foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. A análise será focada na desestatização da Eletrobras e de suas subsidiárias, com exceção da Itaipu Binacional e da Eletronuclear, que ficam fora do pacote de privatização.

Mudança de Comando – A Petrobras divulga os números trimestrais e consolidados de 2020 após o fechamento do mercado, um dia depois de seu conselho de administração autorizar a realização de uma assembleia extraordinária para a destituição do atual presidente da petroleira, Roberto Castello Branco, do cargo de membro do colegiado, em uma medida que quase garante a saída completa do executivo da companhia. Na assembleia, os acionistas deverão formalizar a substituição de Castello Branco pelo atual diretor-geral de Itaipu o general Joaquim Silva e Luna (foto lateral) no cargo de membro do conselho de administração, general escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro.

O estatuto da Petrobras define que o presidente da Petrobras deve ser escolhido pelo conselho dentre os seus membros. A data de realização da assembleia, que ocorrerá antes da assembleia ordinária de 2021, será definida pelo atual presidente do conselho, “considerando a necessidade de adoção de providências preliminares à citada convocação”, afirmou a Petrobras.

A destituição de Castello Branco do cargo de membro do conselho, uma vez efetivada, acarretará a destituição dos demais sete membros do colegiado, eleitos pelo processo do voto múltiplo em 2020, conforme está previsto na lei, explicou a Petrobras. Dessa forma, a assembleia também irá realizar a eleição de oito membros e do presidente do colegiado.

