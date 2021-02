Petrobras: ‘É PRECISO OLHAR O INVESTIDOR, MAS TAMBÉM O BRASILEIRO’, DIZ O GENERAL SILVA E LUNA

O general reforçou que é um gestor reconhecido e que pretende atuar para manter a Petrobras como uma empresa rentável e que orgulhe o país.

O general afirmou também que pretende contar com as pessoas que já estão na empresa e com os ministros das Minas e Energia e da Economia em sua gestão.

O anúncio da indicação de Silva e Luna foi feito na sexta-feira (19) um dia depois do presidente Jair Bolsonaro fazer críticas à gestão da Petrobras e às sucessivas altas no preço dos combustíveis.

“Teve um aumento, no meu entender, aqui, eu vou criticar, um aumento fora da curva da Petrobras. 10% hoje na gasolina e 15% no diesel. É o quarto reajuste do ano. A bronca vem sempre para cima de mim, só que a Petrobras tem autonomia”, afirmou.

NADA DE INTERVENCIONISMO NA PETROBRAS

O ex-ministro da Defesa também ressalta que, efetivado no cargo, buscará soluções de forma colegiada e consensual.

Em meio à insatisfação do presidente com a política de preços da estatal, o general da reserva Joaquim Silva e Luna disse à imprensa neste sábado (20) que a empresa está “no meio da sociedade” e que seus produtos finais, como combustível e gás, se destinam às pessoas.

Mesmo assim, o general indicado de Bolsonaro nega a possibilidade de interferência na empresa e em sua política de preços. “Jamais haverá ingerência do presidente. Ontem [sexta-feira (19)], na nossa conversa, ele não falou nada disso”, afirmou Luna.

A conversa decisiva para sua indicação à presidência e ao conselho de administração da Petrobras ocorreu nesta sexta, segundo o general, que atualmente é o diretor-geral de Itaipu Binacional. Os primeiros contatos foram realizados durante o Carnaval. De acordo com Luna, porém, o tema girou mais em torno de “assuntos econômicos em geral”.

O general, porém, expressou algumas impressões sobre a política de preços vigente. “Existem os dados abertos: barril de petróleo a US$ 60, dólar muito alto. Estes dois fatores interferem na política de preços.”

O diretor-geral de Itaipu deu um exemplo para ilustrar sua visão sobre a função de empresas como a usina hidrelétrica e a Petrobras: “Uma empresa está no meio da sociedade. Itaipu investiu R$ 50 milhões em Foz do Iguaçu [PR] para combater a Covid-19. O rei que mora no castelo, quando sai do castelo, ele vai andar na rua”.

Uma intervenção por Bolsonaro na Petrobras seria inviável, segundo o general. “Mesmo se o presidente quisesse intervir, não tem como. A política de preços é responsabilidade da diretoria-executiva. A decisão é colegiada. O presidente da Petrobras é um desses diretores.”

Antes de ocupar, desde o início do governo Bolsonaro, o cargo de diretor-geral de Itaipu Binacional, Luna foi ministro da Defesa no último ano do governo Michel Temer (MDB). Foi a primeira vez que um militar esteve no cargo de ministro da Defesa desde a criação da pasta, em 1999.

“Trabalhei muitos anos com orçamento. Dos cinco anos em que fiquei na Defesa, quatro foram trabalhando com orçamento. Aqui, em Itaipu, cuidei de cortar custos e reduzir despesas. Agora é mercado, é completamente diferente, é outra coisa”, disse.