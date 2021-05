Piorou: FOZ DO IGUAÇU TEM 18 MORTES POR COVID EM 4 DIAS

Nesta terça-feira, a cidade chegou a 864 mortes pela doença desde o início da pandemia. Politização na Gestão da Secretaria de Saúde pode explicar o agravamento da situação.

Mesmo com lockdown e toque de recolher nas noites e fins de semana, de sábado até esta terça-feira, 25, Foz do Iguaçu registrou 18 mortes causadas pela Covid-19. A pandemia se alastra de uma forma cada vez mais devastadora. Nesta terça-feira, a cidade chegou a trágica estatística de 864 mortes pela doença. A politização da gestão da saúde na cidade, com o prefeito nomeando a esposa como secretária pode explicar esse agravamento da situação. Os serviços entraram em colapso e pacientes com sintomas perambulam de um lado a outro da cidade para fazer teste espalhando ainda mais o vírus.

Isso acontece porque por determinação da secretária Rosa Jerônimo, dez unidades de saúde suspenderam os atendimentos de rotina para tão somente fazer triagem de pacientes com suspeitas e de lá agendar coleta na UPA Morumbi e agora também no Hospital Municipal que voltou a fazer esse serviço. Antes, essa triagem era feita por telefone da mesma forma como funciona o serviço SAMU. Com as medidas equivocadas da Secretária Rosa, milhares de pessoas dos programas preventivos e de acompanhamento de doenças crônicas deixaram de ser atendidas nas unidades básicas.

Além disso, essa movimentação de pacientes com sintomas de covid indo às unidades dos bairros e ao invés de se fazer o teste no próprio local mandam para coleta na UPA ou HM, faz com que os positivados circulem e espalhem o vírus ainda mais. Nesta terça-feira, a Secretaria de Saúde requisitou que a Unidade de Saúde Padre Monti, no Porto Meira, também seja destinada exclusivamente para triagem de pacientes com suspeitas.

SECRETÁRIA DE SAÚDE SÓ APARECE EM INAUGURAÇÕES E ATOS POLÍTICOS

Enquanto Foz do Iguaçu vive a catástrofe com mortos se multiplicando por conta da Covid, a Secretária Municipal de Saúde, primeira-dama Rosa Jerônimo, está mais preocupada com a política tentando colocar o nome em evidência para concorrer a deputada no ano que vem. Quando o assunto é o enfrentamento da pandemia ela se esconde, não vai à TV esclarecer sobre os transtornos que a população vem passando no sistema de saúde.

Por exemplo, Rosa não apareceu na audiência pública da Câmara e nem na TV para prestar contas. Entretanto, participa, com o marido, de inaugurações da prefeitura, para as quais, aparentemente por coincidência, não aparecem membros do Legislativo, entre os quais estão alguns nomes citados para 2022. E nem o vice-prefeito parece ter sido convidado também. Vide foto a seguir.

Enquanto a madame busca holofotes para a sua campanha, o povo padece. Depois de perambular pela unidade de saúde e UPA em busca de um simples teste, o paciente é notificado, orientado a iniciar o isolamento social. As pessoas da casa também são obrigadas a ficar isoladas, mas sem nenhuma assistência. Se a pessoa da casa onde a outra foi positivada é autônoma, por exemplo, como vai fazer para se sustentar se não podendo sair de casa ainda que não tenha sintoma algum? Não há protocolo de tratamento. Quando muito, o paciente tem receita para utilizar paracetamol para dor de cabeça ou febre. E caso o quadro piore, é orientada a voltar para UPA. Quando o paciente tem comorbidades há um programa domiciliar, mas não está chegando a todos.

PLANTÃO CORONAVÍRUS

A partir desta terça-feira (25), os exames solicitados via central coronavírus serão agendados para coleta no hospital municipal. A central do plantão funciona 24 horas. Se você é morador de Foz do Iguaçu e tem dúvidas ou suspeita de covid-19 entre em contato com o Plantão Coronavírus através dos telefones: 0800 645 5655 (ligação gratuita) / (45) 3521- 1800 (WhatsApp e ligações).

As unidades que foram reservadas para fazendo triagem dos casos suspeitos de covid-19 são: Unidade de Saúde 24h Padre Ítalo, UBS Vila Yolanda, UBSs do Morumbi II, São Roque, Jardim São Paulo I, UBS São João, Jardim Jupira, Cidade Nova e Vila C Velha.

(Da Redação)

