Política: EX-VEREADOR LUIZ QUEIROGA SE DESFILIA DO PTB

Novos rumos. Queiroga esteve pessoalmente com a presidente do PTB em Foz, e explicou as razões de deixar a legenda.

“Compromissos profissionais”, essa é a razão do ex-vereador iguaçuense Luiz Queiroga deixar a política, passando agora a atender exclusivamente sua extensa agenda profissional. Queiroga vem ministrando Treinamentos, Cursos e Palestras, em Foz do Iguaçu e em diversas cidades paranaenses, e em outros Estados, incluindo Santa Catarina, onde desenvolveu uma amizade com Luciano Hang, proprietário da Havan, que o recebeu em Brusque Santa Catarina, quando Queiroga ministrou na região e concedeu entrevista nas rádios em Santa Catarina.

O ex-vereador é formado em Direito, pós-graduado em Direito Penal, Administração em Gestão Pública, Analista de Perfil Comportamental, e recentemente formado em Neurociência e Comportamento pela PUC-RS.

Queiroga, também tem atuado como escritor, produzindo EBOOK`S e em breve deve lançar seu primeiro livro baseado em Neurociências.

Empreendedor – Com a família, Luiz Queiroga passou a se destina parte do seu tempo em iniciativa no setor imobiliário, no qual está com um empreendimento.

Desfiliação do PTB – O fato da desfiliação partidária de Queiroga, se deu também por conta de um convite que recebeu do SEBRAE, para se cadastrar como Consultor e desenvolver cursos de Desenvolvimento e Capacitação Pessoal por meio dos conhecimentos científicos adquiridos pelo ex-vereador. Tudo isso foi apresentado pessoalmente por ele a presidente do PTB em Foz do Iguaçu, Débora Darcin da Silva.

Ao IGUASSU News, Queiroga disse que “…desfilei-me, deixando um legado de 20 anos de vida pública, passando por lutas inimagináveis e frustrações, porém, alegrias incontáveis e realizações como várias Leis de sua autoria hoje em vigor no município nos 3 mandatos consecutivos no Legislativo, vigorando sempre entre os mais votados. Com isso encerro esse meu ciclo.”, disse o ex-vereador.

(Da Redação)

Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado