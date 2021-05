Foz do Iguaçu: LOCKDOWN. COM PANDEMIA FORA DE CONTROLE, PREFEITO VOLTA COM MEDIDA INEFICAZ

Com UTIs lotadas e medidas ineficazes da secretaria de Saúde, cidade de fronteira volta a fechar tudo nos fins de semana. Toque de recolher é ampliado durante a semana.

As medidas da Secretaria Municipal de Saúde neste ano foram ineficazes para conter o Coronavírus em Foz do Iguaçu. A pandemia segue fora de controle, com 100% das UTIs lotadas, casos graves aumentando, vacinação lenta e desorganizada. Diante desse quadro, o prefeito Chico Brasileiro decretou na noite desta quarta-feira, 12 de maio, um novo fecha tudo. Os detalhes estão no decreto nº 29.199, de 12 de maio de 2021, publicado em edição extraordinária do Diário Oficial do Município (confira online no https://www5.pmfi.pr.gov.br/pdf-4919&diario)

O lockdown, de início, será nos fins de semana, mas tudo indica que se estenderá para outros dias porque não há perspectivas de mudança do cenário em curto prazo. No sábado, dia 15, a partir das 17h fecha todo o comércio e se estabelece toque de recolher das 18h de sábado até as 5h de segunda-feira.

Durante a semana, o toque de recolher é das 23h às 5h, sendo proibida a circulação de pessoas, salvo por motivo de força maior e justificada, conforme as normas previstas em decretos anteriores. Por ser uma cidade turística e localizada numa tríplice fronteira, a economia de Foz do Iguaçu sofre muito mais que de outras cidades onde as atividades de serviços e comércio tem características diferentes como o agronegócio.

Prefeito Chico Brasileiro decretou novo lockdown sufocando ainda mais os setores econômicos da cidade

Chico Brasileiro se reuniu na terça-feira com os prefeitos das cidades de abrangência da 9ª Regional de Saúde quando definiram que haveria medidas nesses municípios, porém cada prefeito teria a autonomia de estabelecer os horários do fecha tudo. Ainda pressionado pela reação da sociedade, Brasileiro foi ao Governador Ratinho Junior, com quem se reuniu nesta quarta-feira. O pedido é para que haja um decreto estadual para normativas de restrições nas cidades da região Oeste.

CENÁRIO SOMBRIO

O retrato da pandemia no município de Foz do Iguaçu segue instável e piorando, deixando estarrecidos os integrantes do Comitê de Enfrentamento à Covid-19. O índice de mortes diárias chegou a diminuir, mas a quantidade de casos, muitos deles graves, evoluíram, se comparados a períodos anteriores. Não há vagas em UTIs. Os leitos de Unidade de Terapia Intensiva estão 100% ocupados. O pronto-socorro continua lotado. “Pioramos em relação à semana passada, tanto na taxa de ocupação, como em relação à gravidade do estado dos pacientes”, afirmou o diretor do hospital municipal de Foz, Sérgio Fabriz.

Na justificativa do novo decreto, o prefeito expõe que houve “aumento da taxa de reprodução da doença, que atualmente encontra-se em 1,48 (maior taxa de transmissão desde o início da pandemia em Foz do Iguaçu). A cidade já registra 34.968 casos confirmados da COVID-19 e 815 óbitos, com taxa de letalidade de 2,33%, divulgados pela Vigilância Epidemiológica no Painel Coronavírus na data de (12/05/2021), incluindo 162 novos casos. Houve elevação da média móvel de casos confirmados, que no dia 28 de abril de 2021 encontrava-se em 57 e na data de hoje (12/05) está em 114, representando aumento de 100%, demonstrando tendência de crescimento exponencial do número de casos, e posteriormente a um aumento de internamentos e óbitos”.

Chico Brasileiro admitiu também que “nas últimas seis semanas epidemiológicas, o número de internamentos se manteve na média de 153 pacientes, número considerado elevado para a estrutura de assistência do Município”.

ÓBITOS COM MAIS DE 60 ANOS CONTINUAM

A editoria questionou que ainda temos muitos óbitos de pessoas com mais de 60 anos de idade. Fica a pergunta. Essas pessoas foram vacinadas? Ou será que escolheram não tomar a vacina? E caso tenham tomado, porque vieram a óbito, já que a informação que temos é que “quem fosse vacinado, não haveria a evolução da doença para o óbito”?

Parece brincadeira, mas a Secretaria de Saúde não tem essa resposta. Não apuram os dados para saber que idoso falecido estava vacinado ou não. Um simples cruzamento de dados daria essa resposta. Da mesma forma, o Governo não sabe a quantidade de pessoas de uma determinada faixa etária, com ou sem comorbidades. Tem sido na base do chutômetro.

Na tarde desta terça-feira, a Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirmou mais 161 casos de covid-19. No total, são 34.806 casos da doença no município desde o início da pandemia. Dos 161 novos casos, 76 são mulheres e 85 homens, com idades entre 2 e 76 anos. Entre eles, 153 estão em isolamento domiciliar e 8 internados.

A cidade tem 635 casos ativos e destes 157 pessoas estão internadas. Em 24 horas Foz do Iguaçu registrou outros 4 óbitos. As vítimas são 3 homens de 64, 66 e 73 anos e 1 mulher de 95 anos. No total, são 813 mortes pela doença no município desde o início da pandemia.

CAOS NA SAÚDE

Pandemia – Sob o comando da secretária de Saúde, a primeira-dama do município, Rosa Jerônymo (foto ao lado), foram fechados dez unidades de saúde para servir tão somente para se fazer testes de Covid, o que com o passar dos dias mostrou-se totalmente desnecessário.

A medida só prejudicou quem precisa de outros tratamentos como os pacientes que poderiam num primeiro momento serem assistidos no posto e evitar, por exemplo, uma crise grave. Essas pessoas que tem o quadro agravado por outras enfermidades como doenças crônicas, diabetes, hipertensão ou bronquite, acabam estourando nas UPAs, onde está lotado de pacientes positivados.

E não é só. Hoje existe demora de 20, 30 ou até 60 dias para sair resultados de teste Covid, e há relatos de desaparecimento de alguns desses resultados. Com isso, pessoas que tiveram contato com os infectados não se isolam porque não confirmou se o paciente estava ou não com Covid, e se tornam também potenciais vetores de propagação da doença. Esses são só alguns dos aspectos da ineficaz e ineficiente gestão de Rosa Jerônymo a frente da pasta da Saúde.

PACIENTES DO SUS COM COMORBIDADES ESTÃO INDO PARA O FIM DA FILA. SAIBA O PORQUÊ

Nem Sampaio, Chico Brasileiro ou Rosa Jerônimo explicaram porque ao tentar agendar vacinação pacientes com comorbidades e que se tratam no SUS não aparecem no sistema. São obrigados a agendar consulta com médico de outras unidades para atestar a comorbidade, sendo que todo o prontuário já está no SUS. O pior, não tem vaga para consulta médica para fins de declaração de comorbidade.

Pacientes do SUS com comorbidades estão indo para o fim da fila porque sem alternativa de conseguir sequer consulta, quem tem plano de saúde está conseguindo as declarações com os médicos particulares. Há muitas pessoas da linha de frente da Covid, inclusive nas UPAs, como por exemplo, os estagiários que não foram vacinados por incompetência da Secretaria de Saúde informar corretamente a lista. Uma desorganização geral.

PROMOTOR EXIGE CRITÉRIOS TÉCNICOS DO LOCKDOWN E ACUSA PREFEITO DE TOMAR DECISÃO POR “ACHISMO”

Mafra: “Eu quero saber quais são os fundamentos, as razões, que estão levando o gestor a optar por esse novo lockdown”

A prefeitura não apresentou critérios técnicos que justifiquem as medidas adotadas na cidade como o lockdown, nocivas para o setor de comércio e gastronomia. O posicionamento é do promotor de Justiça Luiz Marcelo Mafra durante entrevista na Rádio Cultura nesta quarta-feira, 12. Disse que está sendo questionado, principalmente por setores da gastronomia, para que se posicione sobre as medidas de restrições adotadas no município. Na opinião de Mafra, “os atos administrativos devem ser pautados em critérios objetivos e evidentemente técnicos. E o que eu não tenho sentido nestas últimas decisões é justamente esse embasamento técnico, o que me leva a crer que podem até estar sendo adotados em base do achismo”.

O promotor declarou que uma medida excepcional como lockdown só pode ser adotada quando não há outra saída, ou outra solução. “Eu quero saber quais são os fundamentos, as razões, que estão levando o gestor a optar por esse novo lockdown”, noticiou. Luis Mafra estuda a possibilidade de adotar alguma medida judicial contra as restrições da prefeitura. Durante reunião com representantes do setor de gastronomia, estes alertaram sobre demissão em massa com a suspensão das atividades. Os donos de bares e restaurantes, entregaram ao promotor um documento assinado por 40 empresários do ramo se posicionando contra as medidas extremas adotadas pelo prefeito.

Empresários do ramo de gastronomia foram ao Ministério Público pedir providências contra medidas extremas do prefeito Chico Brasileiro

“Por que a gastronomia não pode funcionar e a fila na Caixa Econômica pode? É impossível que a fiscalização não tenha se atentado para isso. Qual é o impacto disso nos coeficientes? Então são respostas que um gestor minimamente informado vai ter que me dar” concluiu o promotor Luis Mafra.

VICE-PREFEITO PREOCUPADO



O vice-prefeito de Foz do Iguaçu, Francisco Sampaio, tem revelado a preocupação dele com as medidas ineficazes da secretaria de Saúde, comandada pela primeira dama Rosa Jerônimo.

“Bom dia pessoal. Meu nome é Francisco Sampaio, estou aqui no Nego. De fato, vai ter uma reunião agora a tarde na Fundação Cultural, por volta das 15h, e, infelizmente, devido a ocupação nossa no Hospital Municipal, que está em 100% desde quinta-feira, somando a isso, as pessoas em situação de intubação lá na UPA, o gestor é obrigado a tomar uma medida restritiva”, consta em áudio do vice-prefeito, circulando em Redes Sociais.

Francisco Sampaio, vice-prefeito de Foz do Iguaçu



Ainda em seu áudio divulgado primeiramente em grupos de WhatsApp, Francisco Sampaio alerta: “Infelizmente muitos não se conscientizam e acabam atrapalhando todo o processo. A gente não pode ser irresponsável sob pena de responsabilização penal”.

(Da Redação – Foto principal Marcos Labanca)

