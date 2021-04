Pressão: SOLDADO DRUET COBRA AGILIDADE NA CESSÃO DE TERRENO PARA UBS DE FOZ

O protocolo eletrônico se refere ao estudo acerca da doação do imóvel pertencente ao Estado, mas que há algum tempo é utilizado pela municipalidade para abrigar uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

O deputado estadual Soldado Fruet (PROS) protocolou na Assembleia Legislativa um requerimento ao chefe da Casa Civil, Guto Silva, solicitando a cópia integral do e-protocolo nº 15.777.592-8, além de maiores informações sobre o status atual do anteprojeto que versa sobre a doação do terreno que abriga a Unidade Básica de Saúde Vila Yolanda, de propriedade do Estado do Paraná, ao município de Foz do Iguaçu.

“Acontece que foram destinadas verbas para reforma do instrumento público, mas que somente poderão ser aplicadas caso haja a cessão do respectivo imóvel ao município”, ressaltou o Soldado Fruet. “Por outro lado, o protocolo está tramitando há 704 dias, sem resposta à comunidade, inobstante a imediata necessidade de melhorarmos o acesso e o atendimento de saúde em Foz do Iguaçu, região de fronteira onde os índices de transmissão do novel coronavírus estão acima da média estadual”, apontou.

Por essa razão, o parlamentar enfatizou ao chefe da Casa Civil a necessidade de celeridade no envio, tramitação e aprovação do projeto de lei que autorizará a transferência do terreno e a realização de obras na UBS Vila Yolanda. No último dia 2 de fevereiro, o Soldado Fruet se reuniu com o diretor de Articulação Regional da Secretaria Estadual da Saúde, Edmundo Verona, que informou que o assunto estava sendo tratado pela Casa Civil e que seria enviado um projeto de lei para oficializar a cessão do terreno à Prefeitura.

(Da Redação com ALEP)

Curtir isso: Curtir Carregando...