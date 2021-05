Prevenção: PREFEITURA DE FOZ INTENSIFICA LIMPEZA DE BUEIROS E GALERIAS PARA PREVENIR ALAGAMENTOS

Em apenas 13 dias, Município já retirou mais de 60 toneladas de lixo; esta semana equipes atuam no Cidade Nova.

Além dos serviços manuais de manutenção das galerias pluviais e bueiros para a prevenção de alagamentos, executados por equipes do programa “Prefeitura nos Bairros”, o Município também está utilizando um caminhão equipado com um hidrojateamento de alta pressão para retirar lixos que foram descartados indevidamente nas redes.

Como parte das ações preventivas contra alagamentos, a Prefeitura de Foz iniciou o uso do caminhão no dia 17 de abril. Em apenas 13 dias de ação foram recolhidos 61.930 kg de materiais inertes. Nesta semana, os trabalhos das equipes do programa estão concentradas no bairro Cidade Nova e também seguem atuando em outros pontos da cidade.

Esta é uma ação é permanente da prefeitura e, através da Central 156 – no aplicativo 156 Foz e pelo telefone 156 -, os cidadãos podem solicitar os serviços de limpezas e reparos em bocas de lobos.

DRENAGEM

Desde 2017, a Prefeitura de Foz do Iguaçu tem feito grandes invstimentos em obras de drenagem na cidade para resolver problemas de alagamentos, causados pela falta de planejamento urbano. As ações já aconteceram no Jardim Evangélico, Vale do Sol, Jardim São Paulo, Jardim São Luiz, Três Lagoas, Pq. Ouro Verde, Jardim das Palmeiras, Jardim Central e Jardim Curitibano. Em breve, também serão concluídos os serviços nas regiões dos jardins Patriarca e Morenitas.

(Da Redação com AMN)

Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado