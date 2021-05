Profissionais da Saúde: EM FOZ, ATRATIVO TURÍSTICO OFERECE INGRESSO GRATUITOS PARA PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM

By

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem recebem como homenagem à Semana de Enfermagem ingresso com direito a acompanhante no Movie Cars Entertainment.

Em homenagem à Semana da Enfermagem, comemorada entre os dias 12 e 20 de maio, o Movie Cars Entertainment está presenteando enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem que atuam na linha de frente no combate à covid-19 com ingressos para o atrativo, com direito a acompanhante.

A promoção, exclusiva para setores e departamentos que possuem profissionais da área, foi apresentada à secretária municipal de Saúde, Rosa Maria Jeronymo, que agradeceu ao atrativo pelo presente aos trabalhadores.

Além do ingresso com direito a acompanhante para cada colaborador, o Movie Cars também oferece aos profissionais 10% de desconto na loja de souvenirs, fotografia e hamburgueria (desconto não cumulativo. O consumo no restaurante não inclui bebidas).

TERMOS E CONDIÇÕES

Essas vantagens são para os contemplados na listagem dos nomes autorizados das equipes de enfermagem do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, Hospital Ministro Costa Cavalcanti, Secretaria Municipal de Saúde, UPA Dr. Walter Cavalcante Barbosa e UPA João Samek.

A retirada dos ingressos pode ser feita na Sala de Turismo do Movie Cars, mediante apresentação de documento oficial (ingresso nominal e intransferível). Os profissionais contemplados podem usufruir do benefício até dia 30 de junho de 2021.

(Da Redação com AMN)

