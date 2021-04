Programa se destacou: FOZ CONHECENDO FOZ CONCORRE A PRÊMIO INTERNACIONAL DE AÇÕES INOVADORAS

Projeto que surgiu da iniciativa da vereadora Anice ajuda na renda de profissionais do turismo e concorre ao prêmio de 1 milhão de dólares no Global Mayors Challenge 2021.

A vereadora Anice Gazzaoui destacou na manhã desta segunda-feira, 5 de março, a notícia em que a prefeitura anuncia que o Programa Foz Conhecendo Foz está inscrito concorrendo ao um prêmio internacional de ações inovadoras. O projeto que surgiu da iniciativa de Anice está ajudando na renda de profissionais do turismo em tempos difíceis da pandemia.

O programa concorre ao prêmio de 1 milhão de dólares no desafio global de inovação que o município foi convidado a participar. A inscrição foi aceita no Global Mayors Challenge 2021, competição internacional que premia ações inovadoras para o desenvolvimento urbano em cidades. O desafio deste ano se adaptou para contemplar ações que surgiram durante a pandemia de covid-19. A iniciativa foi inscrita na categoria “Recuperação econômica e crescimento inclusivo”.

Representantes das entidades dos trabalhadores do turismo e autoridades do Poder Público durante o lançamento do programa em evento nas Cataratas do Iguaçu

A inscrição está na fase de avaliação e o anúncio oficial com as 50 cidades finalistas será divulgado em junho. Após esse resultado, elas terão até outubro para aperfeiçoar e reenviar a proposta. No final do ano, as 15 melhores serão escolhidas e vão receber US$ 1 milhão para investir no projeto, além de um suporte com especialistas até 2023 para desenvolver as ideias.

O convite para Foz do Iguaçu participar do desafio veio do prefeito de Nova York e fundador do desafio, Michael Bloomberg. “Vencer o Mayors Challenge requer visão ambiciosa, liderança ousada e vontade de mostrar ao mundo que os melhores dias de sua cidade estão por vir. Espero que você participe de nosso maior e mais prestigioso Mayors Challenge de todos os tempos. Estamos ansiosos para mostrar a engenhosidade de sua cidade”, escreveu Bloomberg em carta enviada à Prefeitura de Foz do Iguaçu.

FOZ CONHECENDO FOZ

O Foz Conhecendo Foz foi lançado em janeiro deste ano para dar aos motoristas e guias de turismo a oportunidade de retomar os trabalhos paralisados por conta das medidas de restrição contra a covid-19, acelerar a retomada econômica e, ainda, oferecer aos moradores a chance de conhecer os atrativos da cidade gratuitamente, o que aproximou a categoria da população. Até o momento são 352 cadastrados no programa – 202 guias, 101 motoristas de vans escolares e 49 motoristas de vans de turismo. Mais de 2.200 iguaçuenses já foram atendidos com os passeios.

Em janeiro, ao lado do vice-prefeito Francisco Sampaio, a vereadora Anice e trabalhadores do turismo comemoram o início do programa Foz Conhecendo Foz.

“Foz do Iguaçu está mais uma vez na vanguarda dos projetos de desenvolvimento e inovação em turismo. Já recebi pedidos para estudos de outras cidades turísticas que gostaram do projeto e querem tentar replicá-lo. Esta é a prova de que estamos tendo sucesso e acreditamos que temos boas chances de sermos selecionados no desafio”, afirma Paulo Angeli, secretário municipal de Turismo e Projetos Estratégicos.

PARCERIA

A iniciativa apresentada no Legislativo pela vereadora Anice Gazzaoui é promovida pela Prefeitura com o apoio do Legislativo e das categorias representativas, como a Liga Independente dos Guias de Turismo de Foz do Iguaçu (Liguia), Cooperativa de Transporte e Turismo Alternativo (Coottrafoz), Sindicato dos Proprietários de Veículos no Transporte Escolar Foz do Iguaçu (Sinprovete) e parceria com as instituições responsáveis pelos atrativos: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Itaipu Binacional e Cataratas do Iguaçu S/A.

GLOBAL MAYORS CHALLENGE

Esta é a 5ª edição do Mayors Challenge, porém é a primeira realizada mundialmente. Os desafios anteriores foram concentrados em regiões específicas e tiveram vencedores em Providence (Estados Unidos, 2013); Estocolmo (Suécia, 2014); Medelín (Colômbia, 2016) e Huntington (Estados Unidos, 2018). O projeto é desenvolvido pela Bloomberg Philanthropies.

(Da Redação com PMFI)

