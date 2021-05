Parece pouco provável, não é? Pode alguém estar irado e não pecar? Sim, é exatamente o que a Bíblia diz que devemos fazer. Neste Salmo e também em Efésios 4:26, onde essas palavras são citadas temos: “Fiquem irados e não pequem.”

O texto não condena os sentimentos humanos. Pelo contrário, Deus sabe o que sentimos. Ele entende que há momentos em que ficamos realmente irritados com algo ou com alguém. Mas então, o que fazer?

Agir movidos por sentimentos de ira só nos fará pecar. Lembremos: vingança, justiça com as próprias mãos, brigas, ofensas, descontrole, agir sem refletir e outras reações desse tipo são pecado. Por isso a Bíblia nos orienta a consultar o coração, antes de dormir, refletir, orar e sossegar. Antes de atacarmos alguém na tentativa de descarregar a nossa ira, podemos simplesmente lançá-la em Deus, em oração.

Senhor meu Deus, Tu sabes de todas as coisas. Sabes o motivo pelo qual estou tão irado e que eu não quero passar todo o dia me sentindo assim. Cuida desta situação, eu coloco em Tuas mãos. Intervém em meu favor. Eu te peço, me ajuda a manter o controle para não pecar contra Ti. Amém.