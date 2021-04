“Eu disse: Vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras; porei mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença” (Salmos 39:1)

Um cristão deve ter cuidado com as palavras. A Bíblia fala da sua importância em Provérbios 18:21: “a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte”. A boca pode ser um instrumento de Deus para abençoar as pessoas e proclamar o evangelho da Salvação. Agora, se não filtrarmos as palavras que saem da nossa boca podemos dar voz ao diabo, propagando arrogância e intriga.

A boca é a válvula de escape dos nossos corações. Se estamos cheios do Espírito, nossa boca reflete do que estamos cheios. Até quando somos alvos de mentiras e difamações, se estamos cheios do Espírito, a nossa boca não responde com ira. O auto controle e a mansidão fazem parte dos Frutos do Espírito. Quanto mais o Espírito Santo preenche as nossas vidas, mais controlamos as nossas palavras.

O resultado de uma boca que transborda o amor de Deus é o bom testemunho. Até os ímpios reconhecem quando um homem ou uma mulher de Deus tem uma boa conduta e modera suas palavras. Por meio deste testemunho permanente em nossas vidas, podemos alcançar as pessoas que necessitam de Jesus.

Controlando as palavras

– Controle-se, evite responder qualquer provocação. Procure discernir o espírito que está por trás das palavras.

– Medite sobre a vida de Jesus. Ele dizia as palavras certas nas horas apropriadas, imite-o.

– Entenda-se como um embaixador de Cristo na terra. Adeque as suas palavras ao que você crê.

OREMOS: