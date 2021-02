Quebra de sigilo negado: “FICO SATISFEITO”, DIZ FLÁVIO BOLSONARO SOBRE JULGAMENTO NO STF

O advogado Frederick Wassef, autor do habeas corpus, disse que a denúncia das “rachadinhas” foi “baseada em provas nulas e ilegais”.

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) diz que gostou do resultado do julgamento do STJ (Superior Tribunal de Justiça), que anulou a quebra de sigilo bancário e fiscal que foi determinada pela Justiça do Rio de Janeiro como parte das investigações das “rachadinhas”. As informações são de Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo. “Depois de dois anos de massacre, fico satisfeito”, disse o senador.

O advogado Frederick Wassef, autor do habeas corpus, disse que a denúncia das “rachadinhas” foi “baseada em provas nulas e ilegais”. Flávio Bolsonaro disse que sempre esteve “à disposição da Justiça” e que nunca escondeu nenhuma informação. “Partiram para uma perseguição, vazando informações fora de contexto para parte da mídia, fazendo uma devassa e todas as atrocidades possíveis na vida das pessoas que me cercam”, disse o senador.

Wassef, que sumiu depois que o ex-assessor Fabrício Queiroz foi encontrado no seu sítio em Atibaia, disse que nunca deixou de defender o senador.

