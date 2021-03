Foz do Iguaçu: BARREIRAS SANITÁRIAS NA REGIÃO DA PONTE AUMENTAM PREJUÍZOS NA VILA PORTES

Fiscais e agentes da Prefeitura de Foz do Iguaçu já reconduziram mais de 800 pessoas de volta ao Paraguai. Ação coordenada pela Guarda Municipal foi iniciada no dia 3 de março em locais estratégicos próximos à Ponte da Amizade. Comerciantes da Vila Portes sofrem com a redução brutal nas vendas.

Muitos paraguaios que atravessam a Ponte da Amizade para fazer compras no Brasil, principalmente na região da Vila Portes, estão sendo obrigados a retornar. Motivo: Não estão portando teste negativo para Covid. No Brasil esse exame, do tipo RT-PCR custa perto de R$ 300,00. Como a situação financeira está difícil para todos, o paraguaio que se aventura a vir sem o teste, quando parado nas barreiras, é impedido de prosseguir em território brasileiro. Resultado: queda ainda maior no movimento de clientes na Vila Portes, centro comercial bastante procurado pelos paraguaios.

Desta forma, além do lockdown e toque de recolher decretado pelo prefeito Chico Brasileiro, os comerciantes tiveram mais esse problema. Nesta quarta-feira, 24, a assessoria de imprensa da prefeitura, anunciou que a Guarda Municipal de Foz do Iguaçu já abordou 4.564 veículos em blitzes montadas próximas a região da Ponte da Amizade para controlar a entrada de automóveis com placas estrangeiras no município. Desse total, 654 veículos, com cerca de 850 pessoas, foram reconduzidas ao Paraguai por não apresentarem o teste RT-PCR negativo ao adentrar na cidade.

Barreiras sanitárias estão montadas desde o dia 3 de março, em cumprimento ao decreto municipal com medidas para reduzir a transmissão do coronavírus. A medida foi adotada como forma de reduzir a chegada de estrangeiros transportados ilegalmente aos hospital da cidade, sem comprovação de encaminhamento para as unidades de Foz, e reduzir a ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Municipal Padre Germano Lauck, que atualmente está em 98,4%.

Os pontos onde são feitos as barreiras foram escolhidos em locais estratégicos em que há maior registro desse trânsito. Para o secretário de Segurança Pública, Reginaldo Silva, o trabalho de fiscalização nesses locais é essencial para que protocolos de segurança em Foz do Iguaçu sejam respeitados.

“Montamos uma ação integrada pelas forças de segurança e as equipes de fiscalização para garantir que os hospitais da cidade não sofram esse impacto causado pelo transporte ilegal. Com essa ação, também facilitamos o controle de quem vem buscar o atendimento da forma correta, mas agora regulado pelo Samu, que também nos dá esse suporte”, completou Reginaldo.

As equipes da Guarda Municipal também contribuem com a Divisão de Fiscalização da Secretaria da Fazenda em vistorias a residências e estabelecimentos que descumprem as normas vigentes em decreto, como a aglomeração de pessoas e a circulação no horário do toque de recolher. Em 41 ações, foram 1.706 pessoas abordadas e 850 comércios vistoriados.

(Da redação com informações da PMFI)

