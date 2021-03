Transparência: SOLDADO FRUET COBRA RESPOSTAS SOBRE ACORDO PARA TECPAR PRODUZIR VACINAS

O deputado estadual Soldado Fruet (PROS) cobrou do Governo do Estado, na sessão desta segunda-feira (22), a aquisição imediata de doses de vacina contra a Covid-19 de fabricantes aprovados nos testes e reforçou o pedido de esclarecimentos sobre a saída do Tecpar deste processo – que foi objeto de requerimento no último dia 17.

“É prioridade imunizar nossa população, salvar vidas, agir, mas também é necessário que o Governo explique o que levou o Tecpar a desistir desse negócio que, além de extremamente lucrativo para a empresa, garantiria acesso fácil dos paranaenses à vacina e, se não houve desistência, quais foram os motivos do encerramento desse acordo”, afirmou.

A reivindicação foi motivada pela possibilidade de o Estado comprar 13 milhões de doses da vacina Sputnik V direto do Fundo Russo de Investimentos Diretos, tratada na manhã desta segunda, em reunião virtual com o secretário executivo do Consórcio do Nordeste, Carlos Gabas. O Soldado Fruet lembrou que em 12 de agosto de 2020, o governador assinou o memorando de entendimento com o Fundo Russo e afirmou que o Tecpar produziria a vacina Sputnik V no Brasil.

“Seria um excelente negócio para todas as partes envolvidas: para o Fundo Russo, a condição de laboratório público que o Tecpar possui facilitaria e agilizaria a concessão das autorizações pela Anvisa; para o Tecpar, que ganharia um mercado bilionário, e para o Ministério da Saúde, que teria mais uma opção, regional, para acesso a mais doses de imunizante”, considerou o Soldado Fruet. “Então me questiono por que estamos discutindo a entrada ou não do Estado do Paraná em um consórcio para comprar a Sputnik V diretamente da Rússia quando deveríamos estar discutindo os motivos pelos quais o Tecpar abandonou o negócio”, destacou.

O deputado do PROS questionou o que deu errado para o acordo não sair do papel. “Será que o anúncio feito pelo governador não foi, literalmente, combinado com os russos? Será que o Tecpar se propôs a fazer algo que não tinha capacidade técnica? Será que tudo não passou de politicagem?”, comentou, salientando que nenhuma resposta foi dada pelo Governo desde janeiro, quando a imprensa questionou os motivos pelos quais o Instituto Gamaléya, órgão de pesquisa do Governo Russo, bloqueou o contrato com o Tecpar. “Não temos mais tempo para politicagem. Centenas de vidas estão sendo ceifadas diariamente. Está difícil cravar data para que o governo aja e as pessoas parem de morrer vitimadas pela falta de planejamento”, disse.

Para o Soldado Fruet, “é inaceitável que após assinar um memorando, o Estado tenha imaginado estar com todos os problemas resolvidos e não tenha corrido atrás de outras alternativas, principalmente após tudo ter dado errado com o contrato entre os russos e o Tecpar”. Segundo ele, “o Governo já sabia há meses que não teria a produção da Sputnik, então por que não foi atrás de alternativas?”. O deputado enfatizou que, graças à gestão séria e à economia feita por parlamentares, a ALEP já garantiu mais de R$ 100 milhões para o Estado adquirir vacinas – que se somam a outros R$ 100 milhões assegurados no Orçamento de 2021 para esta finalidade – “e o que vimos até agora foram vacinas fornecidas pelo Governo Federal”.

DEPUTADO TAMBÉM PEDIU EXPLICAÇÕES SOBRE VENDA DA PARTE DA COPEL NA SERCOMTEL

O deputado estadual Soldado Fruet (PROS) protocolou nesta segunda-feira (22), na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), o envio de expediente ao diretor-presidente da Copel (Companhia Paranaense de Energia), Daniel Pimentel Slaviero, solicitando explicações sobre os montantes auferidos pela empresa em decorrência da alienação da participação que detinha no capital social da Sercomtel – Serviço de Comunicações Telefônicas de Londrina.

Segundo o Soldado Fruet, em agosto de 2020, foi noticiado que, da mesma forma que a Prefeitura de Londrina, a Copel também se desfez da sua participação acionária na Sercomtel, que era de aproximadamente 45% do capital social. “Ocorre que a empresa não levou ao conhecimento da população os valores envolvidos na transação e muito menos como se deu essa venda, por isso apresentei esse requerimento para buscar esclarecimentos sobre os valores recebidos”, destacou o parlamentar.

O Líder do PROS pediu que o presidente da Copel informe o percentual exato de participação que a companhia de energia detinha e foi negociada com a Sercomtel e que também encaminhe cópia do processo administrativo contendo os estudos que indicaram ser benéfica para a estatal paranaense a transferência de titularidade das ações, a ata da Assembleia do Conselho de Administração da Copel que autorizou a cessão das quotas e o respectivo contrato que deu lastro à venda. Além disso, o Soldado Fruet solicitou que a Copel informe a destinação que foi conferida aos montantes recebidos.

FOCO NA ENERGIA?

Na última terça-feira (16), o deputado questionou em plenário o motivo da alteração do estatuto social da Copel, aprovada na última Assembleia Geral Ordinária (AGO). “Durante meses, para justificar a venda da Copel Telecom, ouvimos que a empresa focaria no seu negócio, a energia. Então, porque, na AGO, colocar no objeto social da empresa Negócios de comunicações e de telefonia celular? E, pior, dar poderes para realizar parcerias e comprar participações nesses negócios?”, perguntou. Ele lembrou que até recentemente a Copel era 100% dona da Copel Telecom e possuía quase 50% de participação na Sercomtel, que explora telefonia celular, com direito de preferência para comprar o restante das ações e ser a única dona.

