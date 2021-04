Reconhecimento: SOLDADO FRUET PRESTA HOMENAGEM ÀS COOPERATIVAS E AOS 50 ANOS DA OCEPAR

O deputado estadual Soldado Fruet (PROS) ocupou a tribuna na sessão plenária remota desta segunda-feira (05) para homenagear os 50 anos da Ocepar e o protagonismo das cooperativas do Paraná no fortalecimento da economia. Em 130 cidades do Paraná, o cooperativismo é o maior gerador de empregos, renda e tributos.

Fruet disse sentir-se honrado por ter proposto uma sessão solene com esse objetivo, cancelada pela Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) por problemas técnicos, e parabenizou o presidente da Ocepar, José Roberto Ricken, toda a diretoria da entidade, os presidentes das cooperativas associadas e os 2,5 milhões de paranaenses cooperados. Também agradeceu o presidente da Lar, Irineo da Costa Rodrigues, pelo trabalho nas cidades onde a cooperativa está presente.

Fruet: “Milhares de empregos são gerados, impostos são recolhidos e toda uma cadeia produtiva se move”

“De modo geral, a importância das cooperativas para cada região é semelhante: os produtores se organizam e conquistam maiores benefícios econômicos para cada um; milhares de empregos são gerados; impostos são recolhidos e toda uma cadeia produtiva se move, desde o plantio até a logística de transporte”, afirmou o Soldado Fruet, ressaltando que “no último ano, um ano tão difícil para todos nós, graças ao agronegócio, o Paraná manteve-se economicamente estável”. Segundo o deputado, “se não fossem as cooperativas e a produção agrícola paranaense, nosso Estado estaria enfrentando uma crise econômica sem precedentes”.

Ocepar 50 anos: Dedicação ao pleno desenvolvimento das cooperativas paranaenses

INVESTIMENTOS

O deputado destacou alguns investimentos previstos pelas cooperativas paranaenses para os próximos anos: a Frimesa vai inaugurar em 2023 o maior frigorífico de suínos da América Latina, com previsão de gerar mais de 5,5 mil empregos diretos; a Copacol pretende dobrar a produção de peixes nos próximos dois anos; a Coopavel cresceu quase 30% em 2020, em plena pandemia, e pretende aumentar sua produção de frangos em 15% e de suínos em 50%; e a Lar, com quase 20 mil empregos diretos, é a maior cooperativa em geração de empregos do Brasil e planeja investir R$ 2,4 bilhões até 2024. O Soldado Fruet enfatizou ainda a atuação da Ocepar em temas que afetam a vida dos paranaenses, como as discussões sobre os novos pedágios.

