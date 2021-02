Terra das Cataratas: ABAIXO-ASSINADO PEDE IMPLANTAÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR EM FOZ

Protocolado na Prefeitura de Foz do Iguaçu, um abaixo-assinado com assinaturas de apoio à abertura de um restaurante popular na cidade.

Reivindicação. “Os abaixo-assinados, cidadãos de Foz do Iguaçu, conhecedores dos benefícios de um restaurante popular, que oferta refeições saudáveis a preços acessíveis à comunidade e contribui para a redução do número de pessoas em situação de insegurança alimentar, vêm solicitar a Vossa Excelência providências no sentido de implantar um restaurante popular em nossa cidade”, diz o documento dirigido ao prefeito Chico Brasileiro, de quem depende vontade política para a viabilização da iniciativa.

O documento foi protocolizado pelo deputado estadual Soldado Fruet (PROS) nesta sexta-feira (19), na prefeitura de Foz do Iguaçu, com assinaturas de mais de 350 moradores que apoiam a abertura de um restaurante popular na cidade.

Deputado Sd. Fruet durante visita que fez a um restaurante popular em Cascavel, onde pode conferir a estrutura da instalação

“A criação dessa ferramenta de amparo é um anseio antigo dos iguaçuenses”, ressaltou o deputado estadual Soldado Fruet em ofício também encaminhado ao prefeito. Segundo dados do IBGE, as famílias com rendimento de até dois salários mínimos comprometem 22% da sua remuneração com alimentação, direito social garantido na Constituição.

“A falta de empregos e a queda na renda familiar, majoradas em razão da pandemia, tornam ainda mais imperiosa a ajuda do Estado nessa seara”, defendeu Fruet no ofício a Chico Brasileito, salientando que “como política pública, o custo de produção em grande escala é proporcionalmente muito menor do que o valor despendido para alimentar somente algumas pessoas em âmbito residencial”.

O parlamentar destacou que diversos municípios brasileiros contam com restaurantes populares com preços módicos e refeições nutritivas para seus habitantes. “No Estado do Paraná, podemos citar Curitiba e Cascavel como bons exemplos, os quais cobram R$ 3 por refeição, elaboradas por meio de processos seguros, com alimentos regionais e de qualidade”, apontou. O Soldado Fruet informou ao prefeito que já conversou com o secretário estadual da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, “que prontamente se dispôs a auxiliar”.

Com o intuito de sensibilizar o prefeito, o deputado buscou o apoio do povo de Foz do Iguaçu para a proposta, materializado no abaixo-assinado. “Ressalto que essa não é uma pauta de governo, mas sim de Estado, que vai claramente ao encontro do interesse coletivo”. O Soldado Fruet reiterou ao prefeito que está à disposição “para somar forças e batalharmos para que o Restaurante Popular de Foz do Iguaçu seja uma realidade”.

