Revista Newsweek: HOSPITAL COSTA CAVALCANTI É O MELHOR DO PARANÁ E O 3º DO SUL DO BRASIL

Pelo segundo ano consecutivo, a instituição, que recebe apoio da Itaipu Binacional, está entre os melhores do País no ranking feito pela renomada publicação norte-americana. Em termos de Brasil, o HMCC é o 16º colocado.

O Hospital Ministro Costa Cavalcanti (HMCC) de Foz do Iguaçu (PR), mantido pela Itaipu Binacional, foi considerado o melhor hospital do Paraná e o 3º melhor do Sul do Brasil, conforme avaliação da revista americana Newsweek, feita em parceria com o “World’s Best Hospitals 2021”. O ranking, divulgado nesta quarta-feira (3), está disponível em https://www.newsweek.com/best-hospitals-2021/brazil

Pelo segundo ano consecutivo, o HMCC também figura entre os melhores do País. Nesta nova publicação, ficou na 16ª posição entre os hospitais brasileiros, subindo duas posições em relação ao ranking anterior, quando ficou em 18º lugar.

O resultado coloca a instituição de Foz, criada pela Itaipu, na mesma lista em que estão hospitais de referência internacional, como o Israelita Albert Einstein (SP), Moinhos de Vento (RS) e Sírio-Libanês (SP), que figuram respectivamente em 1º, 2º e 3º lugar do Brasil.

Paciente recuperado da covid-19 tem alta no HMCC. Saída ocorre por área especial, criada para tratar pacientes da doença. Foto: Debora Black/HMCC

A pesquisa de uma das mais renomadas publicações internacionais é feita a partir da apuração com especialistas, pacientes e indicadores da área. Há décadas, o ranking aponta as melhores instituições de saúde nos Estados Unidos. Pelo terceiro ano consecutivo, a avaliação incluiu o Brasil – e o HMCC já aparece duas vezes como uma referência de excelência.

Desta vez, foram mais de 2 mil hospitais mencionados na lista que envolve mais de 25 países, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Canadá. Para isso, considera-se a excelência consistente, incluindo médicos renomados, cuidados de enfermagem de primeira linha e tecnologia de ponta.

“O reconhecimento veio atestar o zelo com a gestão de nosso hospital, que se evidencia nos resultados alcançados”, ressaltou o diretor superintendente do HMCC, Fernando Cossa. “Esta conquista é resultado do esforço, trabalho e dedicação de todos os profissionais. Para essa família de mais de duas mil pessoas, que diariamente entregam o seu melhor para cumprir nossa missão, nosso muito obrigado”, agradeceu.

“Este prestígio internacional referenda o que vemos aqui, no dia a dia do Hospital Costa Cavalcanti: um atendimento de excelência, com tecnologia de ponta, e o comprometimento total de sua equipe”, avalia o diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna. “Por isso, Itaipu tem a satisfação de contribuir com a instituição, nestas iniciativas que ajudam a atravessar momentos difíceis, como este de pandemia, e também deixarão legado à comunidade e a nossa gente”, completou o general.

EXCELÊNCIA EM ASCENSÃO

Em 2020, foi a primeira vez que um hospital de Foz do Iguaçu acabou incluído entre melhores instituições de saúde do Brasil, no ranking publicado pela revista. Na ocasião, o HMCC ficou na 18ª posição e, com isso, pôde usar o selo “Melhores Hospitais do Mundo”, da Newsweek.

Durante o enfrentamento à pandemia da Covid-19, uma situação inédita para qualquer instituição hospitalar do mundo, a instituição provou, mais uma vez, sua capacidade de se reinventar, inovando em todos os aspectos.

O HMCC montou uma frente para atuar diretamente nos casos da doença, tanto na prevenção quanto no tratamento, com aportes de mais de R$ 30 milhões da mantenedora Itaipu. Atualmente, são 40 leitos de UTI Covid, 22 leitos de enfermaria para tratamento de doentes com o coronavírus. Desde o início da pandemia, foram 633 altas e 868 internamentos.

“Essa é mais uma ação do HMCC e da Itaipu Binacional para humanizar e tornar o atendimento mais eficiente neste momento de grave crise vivida com a pandemia”, disse Fernando Cossa.

Fonte: Assessorias de Comunicação HMCC e Itaipu Binacional

Curtir isso: Curtir Carregando...