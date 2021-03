Ex-diretor da Itaipu: JORGE SAMEK SEGUE INTERNADO EM UTI

Boatos nas Redes Sociais nesta terça (16) davam conta do falecimento de Samek, o que não é verdade .

O ex-Diretor da Itaipu Jorge Samek (foto ao lado) testou positivo para a Covid-19, e foi internado em UTI do Hospital Angeli Caron em Curitiba, Capital Paraense. Portanto, não é verdade o boato espalhado nas Redes Sociais nesta terça-feira (16), esclareceu ao IGUASSU News, o jornalista Gilmar Piolla, ex-superintendente de Comucação da Itaipu durante a gestão de Samek. testou positivo para a Covid-19, e foi internado em UTI do Hospital Angeli Caron em Curitiba, Capital Paraense. Portanto, não é verdade o boato espalhado nas Redes Sociais nesta terça-feira (16), esclareceu ao IGUASSU News, o jornalista Gilmar Piolla, ex-superintendente de Comucação da Itaipu durante a gestão de Samek.

O IGUASSU News apurou também que Samek, primeiramente, estava internado no Hospital Sugisawa. Lá diziam que não precisam de UTI, mas a família, com o agravar do quadro de saúde do ex-deputado federal, buscou alternativa, e conseguiu vaga na UTI do Angelina Caron.

Segundo o advogado Joel de Lima, que trabalhou com Samek na Itaipu Binacional, o ex-deputado foi entubado na segunda-feira (15) e as informações dão conta de problemas pulmonares causados pelo vírus.

Joel de Lima é amigo pessoal de Samek e ex-assessor dele na Itaipu Binacional. “Meu amigo, companheiro de lutas e mestre na arte de fazer política (a boa política), JORGE SAMEK está lutando contra a Covid19 em um leito de UTI. Seu estado exige cuidados, razão pela qual conclamo para que enviemos as melhores energias buscando seu pronto restabelecimento”, escreveu Joel. Samek estava em tratamento contra Covid-19 há cerca de 14 dias, mas na semana passada teve um agravamento e foi hospitalizado. Atualização – Há pouco, as 09:51 desta quarta-feira (17), o IGUASSU News foi informado por pessoas próximas a família de Jorge Samek, de que o boletim desta semana sobre o estado de saúde do ex-deputado relata que ele permanece internado na UTI do Hospital Angelina Caron e que passou a noite estável. O quadro de Samek ainda é muito grave. O ex-deputado continua intubado e com sonda. Médicos avaliam que os primeiros indícios são de que ele vem reagindo bem aos medicamentos, pois estabilizou e não piorou. Final da tarde passaremos mais informações. (Da redação com Bem Paraná)

