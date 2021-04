“Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede” (João 6:35)

Jesus é quem satisfaz a nossa sede e fome espiritual. No Seu ensino sobre o “Pão da Vida” uma multidão O buscava porque tinha visto o milagre da multiplicação e ficara satisfeita com os pães e peixes, a alimentação física.

Mas Jesus mostrou que mais importante do que o pão que dá vida ao corpo mortal, é o Pão que dá vida eternamente, o Alimento Espiritual. Infelizmente, esse ensino pareceu “duro” demais para muitos ouvintes (Jo. 6:60-66). Alguns ficaram escandalizados com as palavras do Senhor e deixaram de segui-lo.

As suas expectativas contavam apenas com o interesse natural imediato: a comida. Se esqueceram do seu estado de inanição espiritual e morte, longe de Deus.

De maneira semelhante, muitos vão até Cristo hoje em busca de soluções rápidas para seus problemas pessoais. Se esquecem que o mais importante é ir até Jesus e crer n’Ele, para uma satisfação completa e eterna…

Quem lhe satisfaz?

– Reflita por um momento: quem ou o quê satisfaz o seu coração?

– Ore e busque a Jesus, assim como um faminto busca por alimento…

– Lembre-se: provisões terrenas podem trazer algum conforto, mas nunca a satisfação plena.

– Jesus é o bem maior capaz de preencher todo o vazio da sua vida.

– Hábitos pecaminosos dão a falsa sensação de felicidade, mas as suas consequências serão amargas. Ser feliz mesmo, só com Jesus!

OREMOS: