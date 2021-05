Foz do Iguaçu: APESAR DA PÉSSIMA GESTÃO MONICIPAL NA PANDEMIA, SERVIDORES DA SAÚDES SEGUÉM COM DEIDICAÇÃO TOTAL NO ENFRENTAMENTO A COVID

Chico Brasileiro e Rosa Jerônymo tentam se beneficiar com uso político da exaustão e heroísmo de quem está na linha de frente contra a Covid.

Despertou curiosidade a prefeitura de Foz do Iguaçu impulsionando e dando ampla divulgação a um vídeo publicado nas redes sociais pelo diretor do Hospital Municipal, Sergio Fabriz. Ele fala da exaustão dos heróis da saúde que atuam na linha de frente da Covid-19. Fabriz fez o vídeo como uma forma de apelo para que as pessoas tenham consciência da gravidade do momento. Entretanto, o prefeito Chico Brasileiro ao dar amplitude ao assunto, faz uso político do esforço dos profissionais da saúde e tenta maquiar a ineficiência do governo dele no enfrentamento da pandemia.

Chico Brasileiro, tão logo se reelegeu colocou a esposa, Rosa Jerônimo, como Secretária de Saúde. Os equívocos da gestão levaram ao colapso total do sistema diante da politização do cargo de Secretária, visto que a primeira-dama está usando a função como trampolim para uma pretensa candidatura a deputada no ano que vem.

Fácil entender que se a situação da pandemia chegou a um estágio tão grave em Foz do Iguaçu, com o maior índice de mortes por grupos de mil habitantes em todo o Paraná, é porque houve muitas falhas e ineficiência do plano de ação do atual governo municipal. Os sucessivos fechamentos de comércio com lockdown e toque de recolher não funcionaram.

TENTAM ESCONDER ERROS DE GESTÃO

No vídeo amplamente compartilhado pelos grupos ligados à administração, Sergio Fabriz, fala como agente da linha de frente da Covid. “Estamos cansados, lutando. O sentimento é de impotência, semblante de cansaço de todos aqueles que estão na ponta no atendimento. São lutas incansáveis das equipes técnicas assistenciais, dos setores administrativos que buscam prover insumos e materiais para o hospital”.

Disse que os profissionais da área não conseguem “mais dormir” e que há uma “angústia” pela chegada de insumos, que não têm faltado. “Temos dificuldades sim, temos racionamento, mas não tem faltado (insumos). Todo esforço tem sido feito”.

O Hospital Municipal e a UPA do Morumbi estão com 94 pacientes em condições de UTI, e o atual sentimento é de cansaço e de impotência – “a gente sai cansado todo dia de trabalho”. “A gente vai para casa e vê as pessoas nas ruas ainda se comportando como se nada tivesse acontecendo”.

“Hoje eu e o doutor Fábio (Marques) tivemos uma visita também na UPA Morumbi e vimos o esforço de toda a equipe para o atendimento à população. É uma batalha difícil e a sensação de estar enxugando gelo. Por favor, nos ajudem. Tenham consciência, tenham empatia para que a gente possa diminuir a disseminação do vírus e diminuir os internamentos”.

NOTA DO EDITOR

O apelo é muito válido, porém com o uso político da situação tentam misturar a incompetência da gestão de Chico Brasileiro/Rosa Jeronymo com a nobreza e méritos dos profissionais de Saúde do município. Não quanto a capacidade, dedicação e esforço de toda a equipe que atua no enfrentamento da Covid em Foz, inclusive do diretor da Fundação Municipal. São todos guerreiros, salvo raríssimas exceções, as quais, de forma alguma, podem comprometer esses profissionais como um todo.

Uma coisa é o que os profissionais estão fazendo na ponta da linha, e outra coisa é o que a ineficiente e ineficaz gestão Chico/Rosa está fazendo, e não fazendo, na gestão local da pandemia, gestão que, por colocar o município como tendo os piores números da doença no Paraná, fala por si só. Estão misturando a questão dos admiráveis profissionais locais da Saúde, com desculpas, não justificáveis, de erros de gestão.

PLANEJA FAZER ASFALTO, MAS NÃO PLANEJA A SAÚDE

Planejamento para asfalto não falta, mas, desde o início de 2020, quando a pandemia já era de conhecimento geral, e o prefeito tendo no currículo, além de formação na área da Saúde, mandatos de vereador, atuações como secretário de Saúde e da Administração, tendo sido vice-prefeito e prefeito (na época com quase 3 anos de mandato), poderia ter sido feito um planejamento e tomado as devidas providências para antecipar muitas coisas que viriam com a pandemia, como, por exemplos, falta de leitos, medicamentos e etc.



(Da Redação)

