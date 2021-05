Saúde Pública: SOLDADO FRUET PEDE SOLUÇÃO PARA FALTA DE MÉDICOS EM UPAS DE FOZ

O deputado estadual Soldado Fruet protocolou nesta terça-feira (18) um ofício pedindo ao prefeito de Foz do Iguaçu, informações e soluções para “duas tristes ocorrências atinentes ao atendimento público de saúde que me foram relatadas por moradores”.

O parlamentar solicitou providências em relação à falta de médicos nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e à necessidade de locais cobertos para que pacientes e acompanhantes aguardem atendimento nesses locais.

Segundo o Soldado Fruet, principalmente na UPA Morumbi diversos usuários constataram somente um ou dois médicos em atendimento durante o dia, sem que fosse disponibilizado, em local visível, o nome dos profissionais em atuação, suas respectivas especialidades e números de registro profissional, como determina a Lei Estadual nº 17.085 de 2012. Por isso, pediu que o prefeito averigue e informe se o município de Foz do Iguaçu está cumprindo a determinação legal que obriga os hospitais, prontos-socorros e ambulatórios localizados no Estado do Paraná a divulgar as mencionadas informações, nas entradas principais e de acesso ao público nesses estabelecimentos.

A outra reivindicação do deputado do PROS é que o prefeito verifique a possibilidade de serem disponibilizados lugares cobertos, arejados e secos, que viabilizem o distanciamento social, para os pacientes que procuram atendimento e seus acompanhantes. “Cabe ressaltar que a própria Covid é uma espécie de Síndrome Respiratória Aguda Grave e que as doenças dessa estirpe têm consequências maximizadas caso o enfermo fique ao relento”, observou.

“Ainda que vedada a existência de aglomerações em locais públicos e privados, inclusive em unidades de pronto de atendimento, é inaceitável que uma pessoa doente seja colocada para fora, na chuva, enquanto aguarda atendimento”, disse o Soldado Fruet. Ele destacou que “essa diretriz vai diametralmente contra a dignidade da pessoa humana, que confere guarida ao direito à saúde, portanto, deve ser imediatamente cessada e os cidadãos colocados em locais adequados, com segurança, cuidado e conforto”, ressaltando que “é um direito deles”.

(Da Redação com Assessoria)

