Turismo: FOZ RECEBERÁ PACOTE DE AUXÍLIO DO GOVERNO ESTADUAL

Pacote preparado pelo Governo do Estado vai atender os setores de turismo, eventos e cultura em Foz do Iguaçu.

O chefe da Casa Civil, Guto Silva, afirmou nesta quinta-feira, 22, que nos próximos dias o governador Ratinho Junior vai anunciar, em Foz do Iguaçu, um pacote de auxílios aos setores de turismo, eventos e cultura. As demandas foram apresentadas pelo prefeito e articuladas pelo deputado Hussein Bakri representante da cidade na Assembleia Legislativa

“O governador Ratinho tem um carinho e uma atenção especial por Foz do Iguaçu e estará na cidade para anunciar esse pacote de recuperação de setores importantes, os mais afetados pela pandemia. Há ainda outros projetos que terão apoio do Governo do Estado”, disse Guto Silva durante reunião com empresários na Associação Comercial de Foz do Iguaçu (Acifi).

O prefeito Chico, o presidente da Câmara de Vereadores, Ney Patrício e o deputado Hussein Bakri participaram do encontro.

OBRAS

Guto Silva e Hussein Bakri cumprem agenda na região e ainda foram vistoriar as obras estaduais, federais e municipais em Foz do Iguaçu. O pacote de auxílio, segundo Guto Silva, será via Fomento Paraná e terá juros subsidiados, custeados pela prefeitura. “Esse socorro é necessário para passar esses meses turbulentos e retomar a economia de forma muito mais forte”, disse.

O prefeito, Ney Patrício e Hussein Bakri se reuniram em Curitiba na última semana com os diretores da Fomento Paraná para viabilizar as linhas de crédito a juro zero aos setores mais impactados pela pandemia, como turismo, eventos e cultura.

O prefeito reafirmou que o Estado tem reconhecido a importância de Foz do Iguaçu no contexto da retomada econômica no Paraná, especialmente pelo turismo, e também as obras que estão em andamento em parceria com a Itaipu Binacional e o Governo do Estado vão possibilitar não apenas a retomada, mas que Foz em breve inicie um novo ciclo de avanço econômico.

VIADUTO DO CHARRUA

Outro tema levado pelo prefeito ao governo estadual na última semana foi a construção de um viaduto na antiga rotatória do CTG Charrua, na BR-277, para resolver os problemas do trânsito no local. Guto Silva garantiu que o projeto executivo da obra será incluído no banco de projetos do Governo do Estado. “Entendemos que essa obra é um sonho antigo da cidade”, afirmou.

Participaram da reunião o diretor-geral da Secretaria Estadual de Saúde, Nestor Werner Junior; o vice-prefeito delegado Francisco Sampaio; os secretários de Turismo e Projetos Estratégicos, Paulo Angeli, e de Desenvolvimento Comercial, Industrial e Agropecuário, João Pereira; o presidente da Câmara, Ney Patrício; a vereadora Anice Gazzaoui; o vereador Adnan El Sayed; o presidente da Acifi, Faisal Ismail; o presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu, Felipe Gonzales; e o Conselho Municipal de Turismo (Comtur), Yuri Benites.

