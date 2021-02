Senhor, me ensina a ser sensato, ouvindo e praticando aquilo que Tu ensinas na tua Palavra. Ajuda-me a ter o Senhor como rocha da minha vida para me sentir sempre seguro, mesmo nas tribulações. Que eu guarde o amor, a fé e a esperança em Ti, em todas as circunstâncias, por toda a minha vida. Amém!