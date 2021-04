“Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus” (Filipenses 3:13)

Quando o Apóstolo Paulo escreveu este trecho aos Filipenses, ele confrontou dois tempos: o passado e o futuro. Diante disso ele tomou uma posição, esqueceu o passado e prosseguiu rumo a um futuro com Cristo.

Ninguém mais do que Paulo teria motivos para se culpar e ficar preso ao passado. Quando era chamado de Saulo perseguiu os cristãos, resultando na morte de muitos deles. Manter esse passado na memória colocaria Paulo preso às situações que tomou enquanto Saulo e o impediria de seguir em frente, rumo ao alvo, fazendo a vontade de Deus e experimentando a genuína transformação em Cristo Jesus.

Esquecer esse passado só é possível com uma verdadeira conversão em Cristo – que gera os frutos do Espírito – e da transformação total da mente (metanoia). Só desta forma Paulo foi capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na vida dele. Assim como Paulo, se você está em Cristo, é nova criatura; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo!

Esquecendo

O sentimento de culpa nos impede de prosseguir. Peça perdão a Deus pelos seus pecados e não olhe para trás. Jesus já pagou o preço, vá e não peque mais.

Evite situações que te façam relembrar do passado afastado de Jesus Cristo. Nestes casos, lembre-se da sua decisão por Jesus e o quanto essa atitude te transformou.

Prosseguindo

Leia a Palavra de Deus. Ela é estimulante, alimenta a alma e fortifica a sua fé. A Bíblia é o alimento necessário para prosseguir em frente, rumo ao alvo.

Coloque Deus dentro dos seus planos. Busque primeiramente a Ele e certamente todas as outras coisas serão supridas.

OREMOS: