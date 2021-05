“Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus” (1 Tessalonicenses 5:18)

Você provavelmente conhece alguém meio amargo, que vive se queixando de tudo, com o rosto carrancudo e mal humorado… É difícil conviver com pessoas assim, não é mesmo? Porque sempre enxergam a vida mais sombria e triste do que é na realidade e conseguem facilmente contaminar todos à sua volta com negativismo. Talvez você não apenas conheça, mas esteja se tornando alguém ingrato e desmotivado assim. Cuidado!

A sua vida pode parecer difícil, mas observe todas as áreas… Você certamente tem muitos motivos para agradecer! O deserto parecia péssimo para os israelitas mas foi passando por lá que eles se livraram da escravidão no Egito. Também foi no deserto que eles tiveram que colocar a sua confiança em ação e depender de Deus. Lá viram milagres: Deus presente na nuvem de dia, na coluna de fogo à noite, fez água brotar da rocha e o maná cair do céu… O Senhor os sustentava diariamente e também sustenta você!

Seja grato sempre!

– Confie e agradeça! A vontade de Deus para os seus filhos é que vivam pela fé em Jesus e que sejam gratos em todas as coisas.

– Lembre-se de todos os atos de bondade de Deus para você. O simples fato de estar respirando agora já é motivo de agradecer!

– Viva motivado pela fé na Palavra de Deus e não movido pelos sentimentos que as circunstâncias lhe trazem.

– Separe um momento do seu dia e para um pouco, ore e contemple as maravilhas de Deus.

– Agradeça pelo novo dia, pelos alimentos, pela saúde, pela família, pelo trabalho, pelos estudos, pela igreja, por seus amigos… Deus sustenta a sua vida, então agradeça-lhe.

– Descarte da sua vida a reclamação e murmuração. Preencha o seu coração com gratidão e ações de graça!

Compartilhe a Graça de Deus! Demonstre aos outros que a fé no Senhor Jesus pode trazer esperança, alegria e atitudes de gratidão.

OREMOS: