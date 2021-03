“Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos” (Provérbios 15:30)

O encorajamento é uma prática pouco visível nos nossos dias. Infelizmente, somos mais pretensos a retribuir as ofensas recebidas , do que simplesmente perdoar. Ferimos se nos sentimos machucados e revidamos a maldade recebida com ataques ainda maiores. Mesmo com as pessoas que amamos, seguimos essa tendência natural, sempre mais inclinados a criticar e reprovar o outro que ter empatia e incentivá-lo a melhorar. Mas, sabemos que isso não é o que Deus deseja…

O Senhor Jesus, mesmo depois de ter sido traído por um de seus discípulos mais chegados, chamou-o de “amigo”. Quando Pedro O negou por 3 vezes, Jesus olhou-o com um olhar de amigo, sem condená-lo.

Depois de ressuscitado, Jesus não excluiu Pedro que o negara, ao contrário, o anjo mandou dizer aos discípulos e a Pedro que fossem encontrar o Senhor na Galiléia. Assim também é conosco, apesar de falhos, Jesus perdoa-nos e nos anima a nos encontrarmos com Ele. Hoje também Deus deseja que sejamos amigos, amáveis e encorajadores uns dos outros.

Siga o bom exemplo de Cristo:

– Ore e peça a Deus que lhe ajude a ser um bom encorajador de todos a sua volta.

– Seja amigo! Jesus mostrou na prática como devemos ser: pacíficos e amáveis mesmo quando não nos tratam assim.

– Busque em Cristo forças para perdoar e tratar os outros de forma gentil e amiga. Ele lhe capacita.

– Encha-se da Palavra de Deus! Leia, estude e medite na Bíblia diariamente. Assim, poderá crescer à semelhança de Cristo, em amor e ação.

– Influencie outras pessoas a não serem um fardo pesado, mas darem ânimo e alento, como Jesus.

OREMOS: