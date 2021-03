“Ou, qual é a mulher que, possuindo dez dracmas e, perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente, até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: ‘Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida’.” (Lucas 15:8-9)

A parábola da dracma perdida aparece numa série de sermões de Jesus sobre o Reino de Deus. Nessas ilustrações, o Mestre mostra de forma prática como os perdidos são preciosos quando encontrados no Seu Reino. A moeda não tem valor nenhum enquanto perdida, mas nas mãos certas, ela poderá dar muito proveito ao seu dono. Do mesmo modo, nós quando perdidos do nosso Salvador não tínhamos valor nenhum no mundo. Mas quando encontrados por Ele, há festa no céu em celebração do resgate sublime, pelo alto preço pago na cruz.

A moeda perdida em casa também faz-nos pensar sobre as coisas importantes que perdemos no lar: o diálogo, respeito, compreensão, paz, fidelidade, perdão, enfim, o amor… São valores importantíssimos que deixamos esquecidos em alguma “gaveta do rancor” ou empoeirados atrás de algum móvel pesado de sofrimento. Busque encontrar esses princípios importantes para você e sua família e não os perca de vista.

Deus lhe tornou precioso, ao ser encontrado por Jesus Cristo. Torne a sua casa, seu trabalho e as pessoas à sua volta preciosas pelo cuidado e amor expressados por eles.

Você é um porta-joias valioso!

-Abra o seu coração para Jesus Cristo, se ainda está perdido e sem esperança eterna.

– Ore e agradeça por ter sido encontrado pelo Rei. Ele lhe tornou um tesouro precioso e útil para o Reino de Deus.

– Encontre na Bíblia o seu verdadeiro valor junto a Cristo. Leia e estude diariamente!

– Reflita sobre a sua casa e faça uma “faxina geral”. Limpe a poeira das mágoas do passado, perdoe retirando o lixo e reorganize com amor e dedicação o seu lar.

– Dê o primeiro passo e reconheça o real valor da família. Encontre os tesouros”escondidos” em cada pessoa.

– Ame as pessoas e use as coisas, não o contrário.

OREMOS: