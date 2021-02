Transformação: DOIS ANOS DE GESTÃO SILVA E LUNA NA ITAIPU ABREM NOVO CICLO SOCIOECONÔMICO PARA O PARANÁ

Com o General Silva e Luna na Itaipu, houve planejamento das ações, alinhadas com os objetivos estratégicos da usina (fotos: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional)

Neste período, a atual gestão garantiu à usina o status de protagonista em parcerias que viabilizam obras essenciais, reivindicadas há décadas pela população. Região Oeste, onde está a hidrelétrica, foi a mais beneficiada.

A gestão do general Joaquim Silva e Luna na Itaipu Binacional, que completa dois anos no dia 26 de fevereiro, marca um novo protagonismo da usina, agora responsável por viabilizar parcerias com os governos federal, estadual e prefeituras da região para obras essenciais capazes de mudar o status do Paraná e, em especial, o da região Oeste.

Neste curto período, Itaipu fez e anunciou tudo o que era reivindicado há muitos anos pela região, mas que ficava muitas vezes apenas em vagas promessas. Inclui-se neste “tudo” a construção de uma nova ponte entre o Brasil e o Paraguai, que vai mudar a logística da fronteira; a transformação do Aeroporto de Foz do Iguaçu, que terá condições de ser um hub do Mercosul; e a futura duplicação da rodovia mais importante para o turismo do município, a BR-469, que dá acesso às Cataratas do Iguaçu.

Silva e Luna atuou para a Itaipu aplicar R$ 2,5 bilhões em iniciativas de desenvolvimento regional

A transformação do Oeste paranaense começou com a reestruturação da própria administração de Itaipu, que se pautou numa política de austeridade e transparência. O redirecionamento de recursos, antes aplicados sem aderência à própria missão da usina, possibilitou investimentos de R$ 2,5 bilhões em iniciativas que vão mudar o perfil socioeconômico do Oeste paranaense e de outras regiões, com resultados imediatos na geração de empregos, num momento em que a economia ainda está sob os efeitos provocados pela pandemia da covid-19.

ATUAÇÃO DESTACADA

Nomeado em 21 de fevereiro de 2019, já de início o general Silva e Luna mostrava a que vinha. Cinco dias depois da nomeação, na sua posse em 26 de fevereiro, o novo diretor-geral brasileiro de Itaipu pensava em como seria a usina do futuro. Para isso, precisava trabalhar com planejamento e transparência, além de evitar desperdícios e gastos desnecessários. Uma de suas primeiras medidas foi trazer todo o comando da usina para Foz do Iguaçu, sede brasileira de Itaipu, dando o exemplo pessoal, ao se mudar para a cidade.

Logo a seguir, unificou em Foz do Iguaçu todo o corpo de empregados, com a extinção dos escritórios de Curitiba (PR) e Brasília (DF). O mapeamento e a identificação de sombreamentos de ações e iniciativas internas exigiu mudanças significativas, que otimizaram o trabalho das várias áreas, com menos dispêndios e mais eficiência.

Presidente Bolsonaro nomeou o General no final de fevereiro de 2019 para missão transformadora na Itaipu Binacional

PLANEJAMENTO E AÇÕES

Com o apoio de uma equipe totalmente comprometida e motivada, foi iniciado então todo o planejamento das ações de Itaipu, alinhadas com os objetivos estratégicos da usina. A atividade-fim de Itaipu é a geração de energia, com entrega contratada de 75 milhões de megawatts-hora por ano para os sistemas elétricos do Brasil e do Paraguai. Sua missão, no entanto, é contribuir para o desenvolvimento econômico e social dos dois países sócios do empreendimento: Brasil e Paraguai.

Aqui houve a grande mudança de percepção do que era importante para garantir o desenvolvimento regional: investir em obras que deixassem um legado para a população. Para isso, a margem brasileira suspendeu todos os convênios e ações que não faziam parte da missão e valores da empresa, como patrocínios para entidades com fins lucrativos ou fora da área de influência dos 54 municípios do Oeste.

General Silva e Luna com o Governador Ratinho Junior: uma nova política de parcerias e de resultados

Toda e qualquer ação precisaria ter métrica e resultado, sobretudo com economia de recursos para redirecionar investimentos que pudessem ajudar na melhoria do bem-estar da vida das pessoas. O foco passou a ser grandes obras reivindicadas pela população, algumas sonhadas há mais de 30 anos, sem perder de vista o emergencial e permanente, como aportes e convênios em ações de ajuda humanitária, campanhas contra a dengue, capacitação de guias de turismo e repasse de recursos para hospitais, entre outras. Mas sem promessas em vão. A cada anúncio, entrega garantida.

REESTRUTURAÇÃO

Aos poucos, dentro e fora da usina essa reestruturação podia ser vista. Em consonância com as diretrizes do governo do presidente Jair Bolsonaro, e graças também à boa relação institucional com o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, e com as prefeituras de Foz do Iguaçu e do Oeste paranaense, Itaipu imprimiu uma marca: uma usina de entrega de obras concretas e ações sociais.

Em vários pronunciamentos, reuniões ministeriais e “lives”, o presidente Bolsonaro fez referência à atual gestão da margem brasileira da usina como “exemplar”. Em pouco mais de dois anos de mandato, o presidente esteve oito vezes no Paraná. E ele retorna a Foz do Iguaçu neste dia 25, a sua quinta agenda na cidade desde o início de seu mandato. O presidente virá lançar o projeto de revitalização da linha de Furnas, que leva energia de Itaipu para o Sudeste e Centro-Oeste do País.

REVOLUÇÃO NO RELACIONAMENTO

Os empresários de Foz do Iguaçu, por meio das associações que representam os vários setores de atividades, em especial o turismo, são unânimes: a gestão de Silva e Luna representa um marco na história do relacionamento entre a usina de Itaipu e os municípios da região.

O secretário municipal de Turismo de Foz, Paulo Angeli, considera que a administração do general Silva e Luna “foi uma revolução no relacionamento de Itaipu com a região, consertando erros históricos”. As ações desenvolvidas por Itaipu, fizeram “acontecer aquelas obras há tanto tempo desejadas, almejadas pela população, numa preparação da nossa região para o futuro”, afirmou.

Para o empresário Marcelo Valente, da área de turismo, “a Gestão Silva e Luna na Itaipu nos enche de esperança e orgulho”. Ele diz que “a cada momento somos surpreendidos com a velocidade e eficiência da utilização dos recursos públicos na execução das obras estruturantes e criação de novos projetos de desenvolvimento, que mudarão o perfil socioeconômico de toda a região.”

O empresário Felipe González, presidente do Visit Iguassu, destaca que as “obras estratégicas” em execução “só aconteceram pelas iniciativas da administração Silva e Luna à frente da Itaipu binacional”. E completa: “essas obras nos dão certeza de que recuperamos as mais de três décadas perdidas.”

CASE DE SUCESSO

O empresário Danilo Vendruscolo, presidente do Programa Oeste em Desenvolvimento, afirma que a atuação do general no comando de Itaipu deve ser utilizada “como referência por todos os gestores públicos do País, em busca da excelência e da boa aplicação dos recursos, gerando benefícios para todos os cidadãos desta nação”. Ele resume a gestão de Silva e Luna como “um case de sucesso de como gerir uma empresa pública”.

Para o empresário Mário Camargo, presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu (Codefoz), a gestão do general Silva e Luna possibilita, “fundamentalmente, a criação de uma infraestrutura que beneficia, efetivamente, o desenvolvimento sustentável não só de Foz do Iguaçu como de toda a região lindeira”.

O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu (Acifi), empresário Faisal Mahmoud Ismail, diz que quando pensa em grandes nomes da história brasileira, lembra “alguns gigantes”, como Duque de Caxias e Juscelino Kubitschek, entre outros. Mas lhe vem à mente o general Silva e Luna quando pensa “em um ser humano que pode ter a capacidade de transformar uma região com sua gestão inteligente, transparência, austeridade e uma equipe sólida”.

A liderança de Silva e Luna está sendo transformadora “não só na geração de energia recorde, mas também na geração de esperança às pessoas, com muita serenidade, visão de futuro e ação intermitente”, conclui.

“UM MARCO SEM PRECEDENTES”

Para o empresário e presidente do Sindihotéis de Foz do Iguaçu, Neuso Rafagnin, a administração do general “representa um marco sem precedentes na história de Foz do Iguaçu, Oeste do Paraná e Três Fronteiras. Sob seu comando, a usina está transformando a região ao financiar a construção de obras estruturantes”. O diretor do Sindihotéis destaca, ainda, a contribuição ao turismo, principal atividade econômica da cidade.

“[Neste setor], Silva e Luna também tem sido primordial, pois teve a sensibilidade e ousadia de num momento de pandemia promover Foz como destino seguro no Paraná e no Brasil, sendo decisivo para retomada do turismo. Certamente outras conquistas ainda virão, mas desde já ele escreve o seu nome na história do município”, complementa Rafagnin.

Todo o setor empresarial de Foz e região reconhece a importância de Itaipu para o desenvolvimento do Brasil e, em especial, do Paraná e da região, como destaca, entre outros, o empresário Mário Camargo. Já o secretário Paulo Angeli diz, sobre as obras em desenvolvimento, que a “Itaipu, como sempre, é a instituição que puxa as grandes ações de desenvolvimento da nossa região”.

Confira, abaixo, a lista das principais obras de Itaipu em execução:

Segunda ponte entre Brasil e Paraguai; Implantação do trecho de 46,9 km da rodovia BR-487 (Estrada da Boiadeira); Duplicação da rodovia BR-469 (Rodovia das Cataratas); Obras de acesso 2ªBR/PY (BR 277); Duplicação do contorno oeste de Cascavel (BR-163); Duplicação da BR-277 – Trecho PRF/Ferroeste Implantação de contorno de Guaíra; Obras no Hospital Ministro Costa Cavalcanti; Ampliação da pista do Aeroporto de Foz do Iguaçu; Revitalização da ponte Guaíra; Estrada Santa Helena-Ramilândia (26 km); Segunda sede do BPFron em Guaíra; Iluminação viária de 21 km da BR-277; Duplicação do acesso ao Aeroporto de Foz e ao Pátio de Manobras (Infraero); Construção do Mercado Municipal; Ciclovia na Vila A; Segunda fase da ciclovia na Tancredo Neves; Pista de atletismo em Foz; Revitalização do Centro Náutico de Guaíra; Projeto Beira Foz; Construção do Hemonúcleo de Foz; Laboratório de Medicina Tropical de Foz; Revitalização do Gramadão da Vila A, em Foz; Estudo de Viabilidade Técnica Econômica (Ramal Trimodal) Cascavel-Foz; Centro Integrado de Polícias de Foz; Revitalização do Porto Internacional de Guaíra; Reforma da Delegacia da Mulher/Turista/Instituto de Identificação, em Foz; e Nova sede da Fibra.



(Da redação com JIE)