Tríplice Fronteira: MINISTRO DA SAÚDE RECEBE PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE BARREIRA SANITÁRIA NA PONTE DA AMIZADE

O prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, pediu novamente ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello (foto ao lado), o pedido de um controle sanitário na Ponte da Amizade, que liga o Brasil ao Paraguai. O sistema de saúde de Foz do Iguaçu, assim como o de Cascavel, onde o ministro esteve nesta quinta-feira, 04, está à beira de um colapso.

O número de casos e mortes por coronavírus não para de crescer e, a pequeno e médio prazo, não há um horizonte de achatamento da curva. Somente nesta quinta-feira, foram registradas 10 mortes de pacientes com a Covid-19 e confirmados 317 novos casos da doença. Um dos principais agravamentos no atendimento a casos da doença ocorre em função da grande procura de pacientes vindos do Paraguai.

Na quarta-feira, a Itaipu atendeu a um pedido da Prefeitura de Foz e anunciou um repasse de R$ 15 milhões para compra de insumos e equipamentos do Hospital Municipal Padre Germano Lauck, referência pelo SUS (Sistema Único de Saúde) de atendimento de casos do novo coronavírus. Esse recurso vai garantir um alívio para o sistema, que hoje vive o pior momento desde o início da pandemia.

No encontro em Cascavel, o ministro da Saúde se comprometeu a levar a demanda de Foz do Iguaçu ao debate com outros ministérios, entre eles o Ministério de Relações Exteriores, para tentar achar uma solução para o problema da fronteira, que é considerado peculiar em função da localização do município e aproximação com o país vizinho.

Pessoalmente, o prefeito Chico Brasileiro reiterou a solicitação feita oficialmente, em meados de fevereiro, à Secretaria de Assuntos Federativos da Presidência da República, quando o cenário epidemiológico da Covid-19 começou a se agravar. Desde quarta-feira, 03, a Prefeitura de Foz, a Itaipu e o Governo do Paraná integram uma força-tarefa para tentar frear disseminação do coronavírus.

Atualmente, Foz do Iguaçu tem 120 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), somando o Hospital Municipal e o Hospital Ministro Costa Cavalcanti, mantido pela binacional.

(Da Redação com AMN)