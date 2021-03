Turismo: ITAIPU SUSPENDE VISITAS ÀS TERÇAS PARA MANUTENÇÃO

Medida visa melhorar a qualidade do serviço e segurança de colaboradores e visitantes.

A partir de 1º de abril, o Complexo Turístico Itaipu vai reservar as terças-feiras para manutenção e higienização de todos os espaços. A medida visa melhorar o atendimento aos visitantes e o cuidado com os colaboradores durante esse período de pandemia. Alguns horários dos passeios também serão reduzidos. Em função dos decretos estaduais, as atividades funcionam com 30% do limite de sua capacidade.

OS ATRATIVOS PASSAM A ATENDER, A PARTIR DESSA DATA, CONFORME HORÁRIOS ABAIXO:

Itaipu Ecomuseu: das 10h às 17h, com capacidade de 30% em cada espaço. A Ciência na Esfera, localizada no Ecomuseu, tem sessões a cada 20 minutos, com no máximo nove pessoas por grupo.

Itaipu Refúgio Biológico: no máximo 15 visitantes por saída, às 8h30, 9h30, 10h30, 13h30, 14h30 e 15h30.

Itaipu Panorâmica: saídas a cada hora cheia, das 9h às 16h, com capacidade máxima de 35 visitantes nos ônibus da empresa.

Itaipu cumpre todos os protocolos de saúde, como a obrigatoriedade do uso de máscara, disponibilização de álcool, limite de 30% da capacidade de pessoas e a utilização da parte superior dos ônibus que é aberta

Os protocolos de saúde, como a obrigatoriedade do uso de máscara durante toda a visita, disponibilização de álcool 70% e a utilização da parte superior dos ônibus, que é aberta, também são medidas preventivas tomadas pelo Complexo para garantir a segurança dos visitantes. O controle de visitantes será feito por horário e os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente no site www.turismoitaipu.com.br.

(Da Redação com JIE)

Curtir isso: Curtir Carregando...