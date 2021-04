Terra das Cataratas: HOTEL LANÇA AÇÃO PROMOCIONAL DE VOUCHERS PARA INCENTIVAR O TURISMO DA REGIÃO DE FOZ DO IGUAÇU

Campanha parcela diárias em até 6x no cartão com preços especiais sendo válida para troca até dezembro de 2022.

O Rafain Palace Hotel & Convention iniciou, no último dia 1° de abril, a Campanha “Foz do Iguaçu espera por você”. A iniciativa visa promover o turismo local e regional e incentivar a compra de diárias antecipadas com condições diferenciadas. A proposta permite que o viajante utilize o voucher com flexibilidade até dezembro de 2022.

Foz do Iguaçu é um dos destinos mais procurados por viajantes. A exuberância das Cataratas do Iguaçu, uma das maiores cachoeiras do mundo; a diversidade de biomas da Mata Atlântica preservado no Parque das Aves e no Parque Nacional de Iguaçu, além do Marco das Três Fronteiras, onde Brasil, Paraguai e Argentina se encontram são alguns dos atrativos da região.

Vanessa Delboni, gerente de vendas do hotel, comenta que a pandemia frustrou muito os planos de viagens dos brasileiros e há uma grande demanda reprimida que, assim que possível, acredita que será retomada. Entendemos o cenário atual de incertezas e a importância das pessoas se cuidarem nesse momento, contudo sabemos também da necessidade de continuarmos sonhando e se planejando, já que o melhor da vida são as experiências boas que vivemos. Por isso criamos esta campanha para que com calma e confiança, os turistas planejem suas viagens com preços atrativos, data de utilização flexível e estendida até final de 2022 , explica.

Desde a reabertura dos hotéis da região, o Rafain tem operado com 30% da capacidade máxima permitida e reforçado diariamente as regulamentações de limpeza, distanciamento e sanitização da propriedade. “Sempre prezamos pela excelência e qualidade dos nossos serviços e agora, dispensamos uma atenção ainda maior aos protocolos de segurança para que a experiência de nosso hóspede seja segura, responsável e memorável”, destaca Vanessa Delboni.

A cidade de Foz do Iguaçu tem cumprido com seriedade as restrições impostas pela pandemia. Todos os atrativos turísticos estão operando com rigidez as etapas de prevenção, como uso de álcool gel, máscaras e distanciamento de turistas.

COMO FUNCIONA O VOUCHER

O voucher dá direito a uma acomodação em apartamento duplo ou triplo com café da manhã incluso. Até duas crianças de até 12 anos no mesmo apartamento tem a hospedagem concedida como cortesia.

Após a compra das diárias desejadas, o viajante deve entrar em contato com a central de reservas do hotel e agendar sua hospedagem, que pode ser realizada até o dia 20 de dezembro de 2022.

Para mais informações: (45) 3520-9494 ou e-mail

WhatsApp (45) 98842-6370

SOBRE O RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION

Com mais de 40 anos de história, o Rafain Palace Hotel & Convention é um dos principais meios de hospedagem da cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. Aliando tradição e modernidade, conta com um complexo de eventos com mais de 19 mil m² e capacidade para ser dividido em até 43 ambientes multiuso. Referência em hospitalidade, o empreendimento tem 262 apartamentos, 8 suítes e 63 mil m ² de área verde, além de piscinas, campos de futebol, quadras de tênis, kid’s club; gastronomia de alta qualidade e grande know-how para eventos de todos os tamanhos. Com localização privilegiada, o Rafain Palace Hotel fica próximo dos principais pontos turísticos de Foz do Iguaçu.

(Da Redação com SEGS)

Curtir isso: Curtir Carregando...