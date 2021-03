Turismo responsável: ITAIPU ESPERA 1.250 VISITANTES NO FERIADÃO DE PÁSCOA

Atrativo opera com capacidade reduzida e segue todos os protocolos de segurança sanitária.

Cerca de 1.250 turistas são esperados para visitar os atrativos da usina de Itaipu nos três dias do Feriadão de Páscoa – de sexta-feira (2) a domingo (4). O número leva em consideração o limite de capacidade de atendimento em 50% atendendo as orientações de decretos estaduais e municipais, para evitar a proliferação da pandemia da covid-19. Em 2020, O Complexo Turístico Itaipu, do Parque Tecnológico Itaipu, mantido pela margem brasileira da hidrelétrica, recebeu Certificado de Responsabilidade Sanitária e o Selo de Ambiente Protegido, assegurando aos visitantes que todos os protocolos de segurança sanitária são respeitados.

“O turista está cada vez mais exigente e vai optar por atrativos naturais, seguros e com múltiplas belezas. Todos os nossos colaboradores foram capacitados para atender nossos visitantes com segurança e mostrar todo o gigantismo da Itaipu, uma usina de muita energia e de muitas emoções”, avalia o diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna.

Turistas no Mirante Central da usina. Foto: Kiko Sierich/PTI

Os protocolos de saúde incluem a aferição da temperatura na entrada do Centro de Recepção de Visitantes, a obrigatoriedade do uso de máscaras durante toda a visita, o fornecimento de álcool 70% em vários locais do passeio, a utilização da parte superior dos ônibus, que é aberta, além de trabalhar com capacidade reduzida no transporte. Os guias turísticos também receberam treinamento especial. Para evitar filas, os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente no site www.turismoitaipu.com.br.

Passeio é realizado obedecendo a todos os protocolos sanitários (Foto: Kiko Sierich/PTI)

Os visitantes poderão desfrutar de três atrativos. O Itaipu Ecomuseu estará aberto das 10h às 17h. A Ciência na Esfera, localizada no Ecomuseu, tem sessões a cada 20 minutos com, no máximo, nove pessoas por grupo. Já o Itaipu Refúgio Biológico atenderá no máximo 15 visitantes por saída, nos seguintes horários: 8h30, 9h30, 10h30, 13h30, 14h30 e 15h30. Finalmente, a Itaipu Panorâmica, carro-chefe do CTI, terá saídas de hora em hora, entre 9h e 16h, com capacidade máxima de 35 visitantes nos ônibus da empresa.

(Da redação com assessoria da Itaipu)

