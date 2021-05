Foz do Iguaçu: SECRETARIA BUSCA AÇÕES COM O GOVERNO DO ESTADO PELA RETOMADA DO SETOR DO TURISMO

By

O secretário da pasta e diretores visitaram representantes do Governo do Paraná e órgãos do governo da capital para formar parcerias.

Representantes da Secretaria Municipal de Turismo e Projetos Estratégicos estiveram em Curitiba nesta semana para debater propostas de investimento e trabalho junto ao Governo Estadual e Assembleia Legislativa pela retomada e fortalecimento do destino turístico. A comitiva também visitou instituições da capital para conhecer ações inovadoras que podem ser replicadas em Foz do Iguaçu.

ENCONTRO COM REPRESENTANTES DO ESTADO

O secretário da pasta, Paulo Angeli, visitou o vice-governador Darci Piana, que também é presidente da Fecomércio Paraná. Na oportunidade, Angeli agradeceu ao empenho do Senac que irá ofertar, em parceria com o município, cursos profissionalizantes gratuitos aos profissionais do setor.

“Agradecemos ao Governo do Paraná também por todo o apoio ao município em obras e projetos de estruturação que irão muito contribuir para o desenvolvimento do turismo e da economia local”, destacou o secretário.

Angeli também se encontrou com deputado federal Paulo Eduardo Martins e conseguiu um aporte de R$ 500 mil em emenda parlamentar, que será destinado ao orçamento da Secretaria Municipal de Saúde.

PROMOÇÃO DO TURISMO

A comitiva de Foz esteve na sede da Paraná Turismo para buscar ações conjuntas entre o Município e o Estado para promoção turística e inovações como famtours, pesquisa sobre o cenário econômico do setor e o trabalho conjunto na segmentação de Destination Wedding (Destinos para Casamentos).

“Este momento é de total união de esforços e orçamentos para que possamos aperfeiçoar nossos recursos, financeiros e humanos, a fim de obtermos melhores resultados”, disse Angeli.

A visita contou com o diretor de Marketing e Inovação, Irapuan Cortes Santos, da diretora de Promoção, Marketing e Eventos de Foz do Iguaçu, Cristiane Santos, e o assessor técnico, André Poletti.

SISTEMAS DE INOVAÇÃO

Na Agência de Desenvolvimento Curitiba, a equipe de Foz também debateu temas como o Ecossistema de Inovação e estratégias para fortalecer o trabalho técnico da cidade de Foz do Iguaçu como um Destino Turístico Inteligente. O grupo foi recebido pelo diretor de negócios, Paulo Krauss, além do diretor de novos negócios da iCities, Roberto Marcelino.

“Acredito que um novo olhar sobre a cidade, sua população e seus negócios, pode nos trazer inúmeros benefícios, mas principalmente o aparecimento de novos segmentos econômicos, totalmente sustentáveis, que surgirão com novas provocações e incentivos do município totalmente pautados na inovação”, finalizou Paulo.

(Da Redação com AMN)

