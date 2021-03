Urgente: MEDICAMENTOS PARA INTUBAÇÃO CHEGAM A “NÍVEL CRÍTICO” EM QUASE TODO O PAÍS

Prefeitura s no estão requisit ando material até de clínicas veterinárias.

Hospitais de várias localidades do país e entidades representativas da área da saúde e de gestores públicos têm relatado a falta de medicamentos básicos para intubação em unidades de terapia intensiva (UTI), em meio ao maior colapso sanitário e hospitalar da história, segundo a Fiocruz.

Com o avanço da pandemia do novo coronavírus no país, as unidades de saúde e prefeituras clamam por ajuda do governo federal, pedem doações à comunidade e recorrem até a clínicas veterinárias em uma tentativa de não deixar faltar analgésicos, sedativos e bloqueadores musculares.

O aumento de hospitalizações causadas pelo agravamento da pandemia de Covid-19 no país levou a demanda ao limite. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o Ministério da Saúde, em parceria com o Exército Brasileiro (EB), reabasteceu medicamentos para apenas três dias.

A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) já enviou ofício ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e ao Ministério da Saúde alertando sobre a potencial falta de oxigênio e de medicamentos para sedação de pacientes intubados.

Nesta quinta-feira (18/3), a entidade informou ao governo federal que “o aumento sem precedentes” no número de contaminados pela Covid-19 e a alta demanda por atendimento hospitalar apontam para um cenário potencialmente ainda mais trágico”.

A situação preocupa gestores, profissionais de saúde, familiares e todo um país que vê a crise sanitária causada pela pandemia de Covid-19 crescer dia após dia.

O número de mortes por Covid-19 tem alcançado patamares recordes. Somente na quarta-feira (17/3), 2.648 pessoas morreram por causa da doença, o que fez a média móvel chegar a 2.017 pela primeira vez.

GOVERNADORES DEVEM COBRAR DA UNIÃO, NA JUSTIÇA, INSUMOS PARA INTUBAÇÃO

Governadores de diversos estados discutem, desde quarta-feira (18), a iminente falta de insumos para a intubação de pacientes. Segundo eles, faltam anestésicos e bloqueadores musculares, que são essenciais para a técnica utilizada em pacientes graves da Covid-19. Há estados com estoque somente para os próximos 15 dias.

No ano passado, durante ao que acreditava-se ser o pico da pandemia de coronavírus no país, também faltou medicamentos para intubação e, na ocasião, o governo federal importou esses insumos. Porém, o processo demora cerca de 45 dias e governadores não têm como esperar.

Por isso, os gestores estaduais discutem atuar em duas frentes. A primeira é o envio de uma carta ao presidente Jair Bolsonaro, já que, segundo eles, “hoje, não se tem ministro da Saúde no Brasil”. O país ainda vive o impasse da entrega do cargo por Eduardo Pazuello a Marcelo Queiroga.

A segunda medida que está em discussão pelos governadores é a formatação de ações judiciais para obrigar o governo federal a garantir os insumos essenciais para o tratamento de pacientes graves da Covid-19.

ANVISA AGILIZA A LIBERAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA INTUBAÇÃO DE PACIENTES GRAVES

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) vai trabalhar para importar mais rápido e com menos burocracia os medicamentos para a intubação de pacientes em estado grave. A informação foi divulgada durante uma reunião nesta quinta-feira (18) com associações médicas.

Isso porque, com o aumento no número de internações em leitos de UTI em todo o Brasil, a demanda por fármacos que integram o chamado “kit intubação” (como analgésicos, sedativos e bloqueadores musculares) também aumentou, e a indústria brasileira já alerta para um risco de colapso em vinte dias.

Uma fonte da Anvisa informou à CNN que ficou acertado que o setor privado vai importar os insumos e que a produção nacional vai ficar para o Sistema Único de Saúde (SUS). O presidente da Associação Brasileira dos Planos de Saúde (Abramge), Reinaldo Scheibe, ressaltou que o país pode enfrentar um segundo problema: além de mortes causadas por falta de leitos de UTI, mortes por falta de medicamentos para manter os pacientes intubados.

“Nós fomos aumentando o número de leitos […] só que essa fase da pandemia está fazendo com que as pessoas fiquem mais tempo hospitalizadas, ou seja, estão demandando muito mais medicamentos do que se gastava anteriormente”, diz. Os medicamentos são necessários, também, para pacientes de urgência e emergência, que não estão com a Covid-19.

(Da redação com metropoles.com e CNN)

