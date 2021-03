Usina de entregas: CAMPANHA VALORIZA IMPACTO DOS INVESTIMENTOS PARA O CIDADÃO

“Mais do que uma usina de energia, somos uma usina de entregas” é o mote da nova campanha institucional da margem brasileira de Itaipu, lançada nesta sexta-feira (5). A iniciativa é o desdobramento de outra ação de comunicação de Itaipu, lançada em dezembro, e reforça o slogan “O amanhã já começou”.

Coordenada pela Assessoria de Comunicação Social de Itaipu, por meio da Divisão de Imagem Institucional (CSII.GB), e executada pela agência G/PAC, a nova campanha destaca o papel da empresa como indutora do desenvolvimento regional e demonstra de que forma os investimentos da margem brasileira de Itaipu estão transformando a vida das pessoas.

Em apenas dois anos, conforme orientação do governo federal, a empresa direcionou R$ 2,5 bilhões em obras que há muito eram reivindicadas pela população, como a Ponte da Integração Brasil-Paraguai, a duplicação da Rodovia das Cataratas (BR-469) e a ampliação da pista de pousos e decolagens do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, que permitirá a transformação do local em um centro de conexão da América do Sul.

Uma das peças da nova campanha lançada nesta sexta-feira: usina de entregas.

Os recursos foram viabilizados a partir da mudança do perfil de gestão da empresa, hoje com foco na austeridade e transparência. “É importante que a população tenha a compreensão de que o esforço que Itaipu fez nos últimos anos, com o corte de gastos desnecessários e redirecionamento de recursos, teve resultado concreto. São entregas e não mais promessas. São obras estruturantes que ficarão como legado para as gerações futuras”, afirma o diretor-geral brasileiro, general Joaquim Silva e Luna, que no final de fevereiro completou dois anos no cargo.

A campanha enfatiza a repercussão dos investimentos na qualidade de vida dos moradores, com novas ciclovias e pistas de caminhadas, a reforma do Gramadão da Vila A (em andamento) e o Mercado Municipal, que será entregue ainda neste semestre. No vídeo de 30 segundos, que faz parte da ação, essas pessoas ganham rosto e nome – “no sorriso da Aninha, na brincadeira do Caio, no trabalho do Paulo, na vida da Maria”.

Campanha também vai contar com outdoors. Qualidade de vida é um dos temas abordados.

A chefe das Assessorias de Comunicação Social e de Turismo de Itaipu, Patrícia Iunovich, explica que o conceito da campanha reflete o momento atual da empresa, focada em entregas e resultados. “Ao mesmo tempo que bate recordes de produtividade em sua atividade-fim, que é a geração de energia, a Itaipu tirou do papel antigos projetos e transformou sua relação com a sociedade. O resultado é visível. As obras estão em andamento, movimentando a economia e gerando emprego e renda para a população.”



Obras em rodovias melhoram a infraestrutura e garantem prosperidade.

Patrícia ressalta também o papel estratégico da empresa no enfrentamento da pandemia de covid-19, com investimentos de quase R$ 80 milhões em diferentes frentes – como reformas em hospitais, compra de respiradores, auxílio emergencial para entidades assistenciais e socorro ao turismo, um dos setores mais afetados pela crise. “A nova campanha é uma injeção de otimismo”, avalia. “O momento é atípico, mas sairemos dessa crise mais fortes e unidos.”

O gerente da Divisão de Imagem Institucional (CSII.GB), Daniel Reis, acrescenta: “Itaipu presta contas de suas ações e demonstra que, tão importante quanto gerar toda essa energia, é empregá-la para melhorar a vida das pessoas”.

A nova campanha institucional de Itaipu será divulgada em veículos de comunicação do Oeste do Paraná e praças consideradas estratégicas. Além do vídeo, foram programados spots de rádio, anúncios em jornais, outdoors e publicações nas mídias sociais.

(Da redação com assessoria Itaipu)

