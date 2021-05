Foz do Iguaçu: EMBAIXADORES VISITAM ITAIPU E CONHECEM AÇÕES AMBIENTAIS DA EMPRESA

Agenda atende a convite dos ministérios de Relações Exteriores e de Minas e Energia. Visita será nesta quinta (27) e sexta-feira (28).

Uma comitiva de nove embaixadores estrangeiros visita a Itaipu Binacional nesta quinta (27) e sexta-feira (28). A agenda atende a um convite dos ministros de Relações Exteriores, Carlos França, e de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e do diretor-geral brasileiro de Itaipu, general João Francisco Ferreira.

O grupo é formado pelos embaixadores da Alemanha, Austrália, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, França, Índia, Reino Unido e União Europeia.

Além de visitar a usina de Itaipu, os embaixadores vão conhecer as ações ambientais desenvolvidas pela empresa. Itaipu é reconhecida internacionalmente no setor e já recebeu o prêmio Water for Life, da Organização das Nações Unidas (ONU), na categoria “Melhores práticas em gestão da água”.

A visita também servirá para apresentar o planejamento do setor elétrico brasileiro, com ênfase na incorporação de energias renováveis e nas oportunidades de cooperação e investimentos que se abrem com a modernização do setor e a transição energética.

A matriz elétrica brasileira é composta em 85% por energias renováveis, ante 28% da média mundial. O País é líder em tecnologias de energia limpa e ocupa o segundo lugar no mundo em geração hidrelétrica. De acordo com o planejamento energético nacional, a matriz elétrica brasileira deverá contar, em 2030, com 86% de renováveis, com crescimento substancial das fontes solar e eólica.

Itaipu Binacional, por sua vez, é responsável por 10,8% da energia elétrica consumida no Brasil. A empresa é líder mundial na produção de energia limpa e referência em ações de desenvolvimento sustentável. O Parque Tecnológico Itaipu (PTI) abriga o Núcleo de Pesquisa em Hidrogênio, com vocação para tornar-se um dos principais centros nacionais de pesquisa e desenvolvimento energético estratégico.

O governo brasileiro tem desenvolvido intensa agenda de cooperação internacional no setor de energia, com ênfase crescente em fontes limpas e renováveis. O setor de energia e mineração foi o que mais recebeu investimentos estrangeiros em 2020, sendo responsável por 26% do total dos investimentos externos realizados no Brasil, totalizando aproximadamente R$ 45 bilhões.

Em 2021, o setor de energia elétrica deverá investir cerca de R$ 24 bilhões, gerando mais de 20 mil empregos. Segundo o planejamento energético nacional, até 2030, o setor de energia como um todo poderá contar com investimentos de até R$ 2,7 trilhões.

Também em 2021, o Brasil, juntamente com outros parceiros internacionais, foi indicado como um dos países líderes do Diálogo de Alto Nível das Nações Unidas sobre Energia, iniciativa que visa contribuir para o cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7 (acesso universal a energia limpa) e acelerar o processo de transição energética global para uma economia de baixo carbono.

(Da Redação com ministérios de Relações Exteriores e de Minas e Energia – Fotos: Alexandre Marchett)

