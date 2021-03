Vacúnese quien pueda: CRECE EL DEBATE DE LAS VACUNAS DE PRIVADOS EN AMÉRICA LATINA

¿Qué pasa si las políticas de vacunación por COVID-19 dejan de ser de Estado y pasan a manos de privados? En varios países de América Latina se ha abierto este debate, algunos tienen medidas en proceso, y otros podrían seguir su ejemplo.

En su peor momento, Perú se encontró dentro de los cinco países más golpeados por la pandemia de COVID-19 en el mundo. Desde el 15 de marzo el país está en la segunda etapa de vacunación contra el COVID-19, que inmunizará a 29.250 adultos mayores de 85 años, que se sumarán a los más de 300.000 ciudadanos ya vacunados del país.

En este contexto, el Poder Ejecutivo tiene a varios grupos empresariales, alegando querer vacunarse al margen del plan de vacunación previsto por las autoridades sanitarias. Su argumento: cuanta más gente vacunada haya, más rápido se terminará por la pandemia. Para esto, exigen considerar la implementación de vacunas privadas a las que acceda todo aquel que pueda pagar su precio.

El Gobierno de Francisco Sagasti ha dicho que, por el momento, en tanto las vacunas sean escasas, solo el Estado será el encargado de su importación y gestión, anuncio que fue aceptado, en primera instancia, por la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep). “Lo que no queremos es que el que tiene plata se vacune y el que no tiene, no se vacune”, había argumentado Sagasti al respecto.

Sin embargo, el presidente de la Confiep, Roque Benavides, dijo luego a la prensa que “decir que no va a permitir que las empresas vacunen a sus trabajadores es patético. Me indigna escuchar una cosa así”.

También se pronunció la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), con la representación de varios jerarcas locales de Lima, se manifestó a mitades de marzo con el fin de exigir la vacunación privada, informó el portal Gestión.

“Se puede liberalizar y no monopolizar como hasta ahora. Perú vive una gran incertidumbre”, afirmó Álvaro Paz de la Barra, alcalde del distrito de La Molina y presidente de la AMPE, quien también presentó una demanda a Justicia para que le permitan traer vacunas.

“El Estado no es solo el Gobierno nacional, también lo son los gobiernos regionales y locales. Por eso yo me siento habilitado. Yo sí pienso traer vacunas para mis vecinos de La Molina. En la medida en que privados y gobiernos locales y regionales trabajemos de manera conjunta para traer millones de dosis, podemos cortar (más rápido) la cadena de transmisión”, fundamentó.

También en Colombia los privados han puesto peso sobre la posibilidad de implementar la vacunación privada. Allí, representantes del sector privado como la Alianza Nacional de Industriales (ANDI) y el Consejo Gremial Nacional, y empresas como Ecopetrol exigieron al Gobierno a concretar normas que las habiliten a traer vacunas en paralelo al Plan Nacional de Vacunación que gestiona el Ministerio de Salud colombiano.

Funcionó. El ministro de Salud Fernando Ruíz anunció que las empresas privadas podrán comenzar a comercializar la vacuna, informó Semana. “Se definió instaurar una mesa de trabajo específica para analizar el tema de la posibilidad de aplicación de vacunas por parte del sector privado, de algunas de las vacunas adquiridas por parte del Gobierno nacional, con el fin de agilizar y dar mayor oportunidad a partir de la fase dos del Plan Nacional de Vacunación”, indicó.

“El Ministerio tiene el compromiso de, en dos semanas, expedir un acto normativo, una resolución que permita y abra la posibilidad de realizar negociaciones por parte de los entes privados con los proveedores de vacunas, siempre y cuando sean dentro de las acciones del Plan Nacional de Vacunación, mientras se analizan otros temas jurídicos importantes que tendrán la participación del sector privado”, contó.

En tanto, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el texto base del proyecto de ley que autoriza la compra de vacunas al sector privado, y también a los Gobiernos provinciales y municipales, pero que deben donarlas al sistema público de salud hasta que esté inmunizado todo el personal de riesgo, informó la agencia de noticias argentina Télam.

El proyecto “autoriza a los estados, municipios y al sector privado comprar vacunas contra la COVID-19 con registro o autorización temporal de uso en Brasil”, dice el comunicado parlamentario.

Para su aprobación, el diputado Igor Timo había propuesto no hacer cambios al texto y resaltó que “no hay posibilidad de saltarse la cola dado que se harán donaciones del 100% para que los grupos de riesgo se vacunen de forma prioritaria y, en un segundo momento, el 50% de toda la vacuna que esté adquirido, siguiendo los criterios del Plan Nacional de Inmunizaciones”.

También en Argentina algunas empresas privadas han dialogado con el Ministerio de Salud para que le permitan comprar vacunas. La farmacéutica Scalpi, vinculada a la industria farmacéutica desde 1996, por ejemplo, envió un derecho de petición al Ministerio de Salud solicitando dar vía libre a la importación de las vacunas por parte de particulares, según dijo su vicepresidenta, Andrea Ariza, a radio Caracol.

Scalpi quiere negociar la compra de 2,75 millones de dosis de Sputnik V, y ha mantenido conversaciones con la Russian Direct Investment Funds, según informó Infobae.

En tanto, los diputados opositores Alfredo Cornejo y Luis Petri presentaron al Parlamento un proyecto de ley que contempla que los Gobiernos provinciales y las empresas privadas puedan adquirir sus dosis sin la intervención del Gobierno Nacional.

“Ante la ineptitud del Gobierno es fundamental que todos hagamos los máximos esfuerzos por avanzar en el plan de vacunación y, por ello, es imprescindible incluir tanto a las provincias como al sector privado, para ampliar y acelerar la vacunación en todo el país, respetando el orden de prioridades establecido por el Ministerio de Salud”, dijo Petri según recogió La Nación. Aun así, por el momento la postura del Gobierno es no poner en manos privadas la compra de las dosis.

