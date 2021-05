Foz do iguaçu: PREFEITO SENTE A PRESSÃO DA SOCIEDADE, VOLTA ATRÁS DE NOVO, E FLEXIBILIZA HORÁRIO DE BARES E RESTAURANTES

Chico Brasileiro resolveu acompanhar decisão do Governador que alterou decreto em relação ao funcionamento de bares e restaurantes. Aulas estão suspensas por 15 dias; e secretária municipal de educação de Foz testou positivo para a Covid-19.

Nesta quinta-feira (27) horas antes de o novo decreto entrar em vigor, o Governo do Paraná, Ratinho Junior, resolveu alterar a decisão sobre medidas mais restritivas, válidas a partir desta sexta-feira (28). Lockdown e toque de recolher ficam mantidos, porém com ampliação do horário de funcionamento dos restaurantes, bares e lanchonetes. Com a mudança, esses estabelecimentos podem ficar abertos até às 21h. Em Foz do Iguaçu, o prefeito Chico Brasileiro, resolveu, da mesma forma, acatar a alteração.

O atendimento, contudo, precisa ser restrito a 50% do público no salão. Já na modalidade de entrega fica permitido o funcionamento 24 horas. Fica vedado o consumo no local nos domingos, mas com o delivery permitido. Comércio e atividades não essenciais seguem proibidas de funcionar aos domingos. Isso se aplica a restaurantes, shopping centers e academias

TOQUE DE RECOLHER EM FOZ É MAIS RIGOROSO QUE CASCAVEL

Conforme decreto municipal, a partir desta sexta-feira (28), Foz do Iguaçu seguirá o toque de recolher das 20h às 5h, ainda que bares, restaurantes e lanchonetes poderão, funcionar até às 21h. A prefeitura acompanhou a alteração no decreto do governador Ratinho Junior que ampliou em uma hora o funcionamento das atividades gastronômicas, porém o consumo de bebidas nesses locais só pode ocorrer até as 20h.

Na cidade de Cascavel, a prefeitura adotou medidas diferentes dando mais condições para empresários trabalharem e assim garantir empregos e renda para as pessoas. Lá estão autorizados a funcionar até às 23h todos os restaurantes, lanchonetes, pizzarias, food trucks, confeitarias, mercados e afins, desde que respeitado o limite de até 50% da capacidade do recinto. Os serviços de delivery de Cascavel estão autorizados a funcionar 24 horas por dia.

Naquela cidade também podem funcionar 24 horas por dia, os supermercados e hipermercados, isso em todos os dias da semana, com o limite de 50% da capacidade. A lógica é: quanto mais você restringe o horário dos supermercados, mais aglomeração ocorrerá devido o tempo de reduzido de expediente.

COMO FICA NOS FINS DE SEMANA EM FOZ

O decreto que estabelece as medidas restritivas para conter a disseminação do coronavírus foi publicado nesta quinta-feira (27) pela Prefeitura de Foz do Iguaçu. Conforme já anunciado pelo prefeito Chico Brasileiro, a cidade não terá o fechamento total das atividades como nos últimos dois finais de semana. No entanto, no domingo só poderão funcionar os serviços essenciais e, das 11h às 15h, restaurantes, com reserva antecipada de meses, e vendas de carne assada e acompanhamentos. Já os serviços de delivery podem funcionar 24h, ficando proibida a retirada no balcão após as 20h.

HORÁRIOS DURANTE A SEMANA

Durante a semana, as atividades comerciais de rua e de prestação de serviços não essenciais, galerias e centros comerciais deverão funcionar das 8h às 18h, localizadas na região da Vila Portes, e das 9h às 19h, localizadas na região Central. Shoppings podem funcionar das 10h às 20h. Nas demais regiões, o funcionamento será das 8h às 18h. O transporte coletivo irá operar até às 22h, com limitação de 50% da capacidade do veículo.

O decreto proíbe as reuniões residenciais/domiciliares acima de seis pessoas, entre adultos e crianças. A intenção é evitar a transmissão da covid-19 nesses encontros, onde muitas vezes as medidas de prevenção, como uso de máscara, distanciamento social e higienização das mãos são relaxadas.

AULAS SUSPENSAS; E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO TESTOU POSITIVO PARA COVID

As aulas na rede pública municipal e estadual, bem como nas instituições públicas de ensino médio, superior e de pós-graduação, ficam suspensas, pelo período de 15 dias. A decisão constante no decreto desta quinta-feira, chegou junto com a notícia de que a secretária municipal de Educação, Maria Justina, testou positivo para a Covid-19. Ela e a família estão em isolamento domiciliar.

A adoção das medidas estabelecidas pelo governo estadual e municipal leva em consideração a situação epidemiológica do município. De acordo com a Vigilância Sanitária, a média móvel de casos em Foz estabilizou em um número elevado, de 113 casos. Em uma semana, foram registradas 32 mortes pela doença – uma média de 4,5 óbitos por dia. A ocupação da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Municipal Padre Germano Lauck está em 100% há um mês.

A Prefeitura, para desafogar o atendimento no hospital e na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Morumbi, que agora atende somente os casos positivos da doença, colocou a Unidade Básica de Saúde (UBS) 24h Horas Padre Ítalo somente para assistência aos casos sintomáticos. Outras nove UBS também fazem o atendimento dos casos suspeitos

