Modernidade: CERTIFICADO DIGITAL FACILITA A VIDA AO GERAR SEGURANÇA E ECONOMIA

Validação rápida e segura com desconto especial para associado.



O certificado digital é aquela assinatura eletrônica cada vez mais usada na hora de comprovar a identidade de uma pessoa ou de uma empresa sem precisar da tradicional rubrica à mão. E que agora ficou ainda mais vantajoso ao ser emitido pela ACIFI (Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu).

O documento funciona como sua assinatura a digital, com validade jurídica, validando a autenticidade das transações eletrônicas de pessoas jurídicas e físicas. Os mais usados são o e-CPF e o e-CNPJ, além do PJ Simples Nacional e dos modelos específicos para advogados e médicos.

O certificado digital também evita fraudes digitais, garantindo sua segurança nas transações on-line, como troca eletrônica de documentos, mensagens e dados – já que apenas o uso de senhas não atende mais aos requisitos de segurança.

Sua necessidade é ainda maior diante da obrigatoriedade de certas ações junto ao governo e órgãos fiscalizadores. Com ele, é possível, por exemplo, renegociar dívidas com o governo federal. Até mesmo declarar o seu Imposto de Renda ficou mais fácil e seguro porque com o e-CPF a sua declaração já vem pré-preenchida, diminuindo as chances de erro.

Emissão on-line – Com a ACIFI, você pode até mesmo comprar ou renovar determinados tipos de certificado digital sem sair de casa. Bastar ter biometria já cadastrada no banco de dados do ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira) – como no caso de quem possui carteira de habilitação. Assim o atendimento é inteiramente por meio de videoconferência.

Com a ACIFI, você pode até mesmo comprar ou renovar determinados tipos de certificado digital sem sair de casa. Bastar ter biometria já cadastrada no banco de dados do ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira) – como no caso de quem possui carteira de habilitação. Assim o atendimento é inteiramente por meio de videoconferência. Tempo e saúde – O uso da assinatura digital traz benefícios na gestão das empresas e permite mais rapidez em outras operações. Isso sem falar sobre os gastos com papéis, reconhecimentos em cartório e entrega de documentos. Ou seja, mais agilidade e competitividade para as pessoas físicas e jurídicas.

O certificado digital é ainda mais necessário em tempo de distanciamento social, afinal ele permite evitar deslocamentos por alguns cliques. Com a assinatura eletrônica, os profissionais têm a vantagem de resolver diversas questões burocráticas sem sair do local de trabalho.

Associados têm direito a desconto

A ACIFI conta com um posto de atendimento com produtos e serviços do SPC Brasil, que vem expandindo sua atuação. Ao adquirir seu certificado digital na ACIFI, você tem atendimento personalizado, prático e econômico. Os associados à ACIFI têm desconto na emissão de certificados digitais.

“É muito importante que o empresário, profissional liberal e consumidor pessoa física de forma geral conheçam os benefícios da tecnologia em certificação digital, que, além de sustentável, agiliza processos e reduz custos. Com o certificado digital é possível ter acesso a portais do governo, leilões e muitos outros serviços exclusivos, os quais somente são possíveis por meio de um certificado digital, e ainda assinar digitalmente”, ressalta o gerente comercial da ACIFI, Cesar Ferreira.

Além dos preços reduzidos, os clientes recebem atendimento com toda a privacidade, que é exigida pelo ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. As validações são rápidas e seguras e podem ser feitas sob agendamento, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 18h.

Certificado digital agora é na ACIFI

www.acifi.org.br

(45) 99915-0158 (WhatsApp), com Thais Claudia.

vendas@acifi.org.br

(45) 3521-3304

(Da Redação com ACIFI)

Curtir isso: Curtir Carregando...