“Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem” (Romanos 12:21)

Em um mundo onde somos atacados das mais diversas formas: com mentiras, palavras torpes e até mesmo agressões; a primeira coisa que vem na nossa mente é retribuir estas agressões na “mesma moeda”. Principalmente quando machucam os nossos sentimentos. A nossa carne é assim: reativa, destrutiva e violenta. Quando combatemos o mal com o mal o diabo chega ao seu objetivo: causar destruição.

Por isso Paulo nos alerta sobre a importância de não sermos vencidos pelo mal fazendo parte do seu jogo. Vencer o mal com o bem é a única maneira de realmente vencermos! O mal não suporta o bem – tudo que é bom provém de Deus – e a luz, por menor que seja, é o suficiente para afastar as trevas. Por isso, mesmo machucados, devemos buscar o Espírito Santo e confrontarmos o mal com o poder de Deus.

O Espírito Santo nos ajuda, afastando do nosso coração o sentimento carnal de se vingar. Através da busca pelo Espírito Santo, somos conduzidos a utilizar a armadura espiritual, combatendo o mal com o bem! Desta maneira Deus vai na nossa frente e nos guarda na batalha.

A perseverança em fazer o bem nos trará bons frutos e Deus certamente fará justiça no seu tempo. Deus é justo e abençoador, Ele te levantará e conduzirá em vitória. Por meio da sua vida e do seu testemunho, muitos que te machucaram te pedirão perdão e terão suas vidas transformadas em Cristo. Essa é a verdadeira vitória sobre o mal!

Não se deixe vencer pelo mal!

– Enfrente a adversidade de joelhos! A oração é a principal ferramenta para quem quer vencer o mal com o bem!

– Busque o Espírito Santo, alimente-se dos seu frutos.

– Não lute sozinho, compartilhe a sua condição com um irmão de confiança. Peça ajuda na luta em oração.

OREMOS: