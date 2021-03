Foz do Iguaçu: VEREADOR MANINHO DESTACA COMO PRIORIDADES O ESPORTE, O SOCIAL, O TURISMO E A RETOMADA ECONÔMICA DE FOZ

V ereador “Maninho” destac a alguns pontos prioritários do mandato, como a questão da retomada econômica; a luta na área esportiva e para a implantação de um centro de recuperação para tratamento da dependência química.

A TV Câmara entrevistou o vereador Valdir de Souza – Maninho do PSC (foto ao lado), que falou sobre suas prioridades no mandato que exerce no Legislativo iguaçuense. “Temos de estar preparados pra retomada da economia e trabalharmos ações nesse sentido. Temos nossa luta e bandeira na área esportiva e também na questão social, temos projeto importante na área da dependência química. A área social é importante e isso vem prejudicando muitas famílias”, ressaltou o parlamentar na entrevista.

Maninho que já exerceu a vereança por três mandatos anteriormente, falou agora de desafios da atual legislatura de trabalhar com ênfase em setores como o turismo, carro-chefe da economia da cidade, e que precisa retomar as atividades. “Temos de trabalhar e fazer com que o turismo se desenvolva, porque é sem dúvida nenhuma uma fonte de renda muito importante do município”.

Ao IGUASSU News, Maninho fez questão de ressaltar: “Claro que atuamos em diversa áreas e que, dentre elas, temos nossas próprias prioridades de atuação. Porém, hoje, não existe foco maior para nós do que a situação da Pandemia no município, e isso está acima de qualquer outra pauta que tenhamos. Procuramos não deixar de atender todas as demandas que podemos, mas a prioridade total é para a Saúde. Tenho visitado as instalações de nosso sistema de Saúde e conversados com os profissionais da área para, assim, entender melhor as necessidades deles e fazer as devidas gestões de nossa competência para atender o que nos é apresentado.”, explicou Maninho.

“As informações que tenho recebido do pessoal da Área da Saúde, servem também para o direcionamento nossas emendas parlamentares de cumprimento impositivo, obrigatório por parte do prefeito. São 40% de minhas emendas, cerca de R$ 450 mil reais, que serão para a área da Saúde, para necessidades que venho observando na minha atuação como presidente da Comissão Permanente de Saúde da Câmara. Vou destinar esses recursos de forma eficaz, graças ao que tenho constatado pessoalmente em nosso sistema de Saúde Pública.”, concluiu para o IGUASSU News o vereador.

