“Com seu sopro os céus ficaram límpidos; sua mão feriu a serpente arisca” (Jó 26:13)

Muita das vezes esquecemos do poder de Deus e como Ele é capaz de nos proteger. Isso acontece porque no dia a dia voltamos os nossos olhos para as situações terrenas e tratando o poder Deus como algo distante. Quando “olhamos para baixo” nos esquecemos das coisas do alto.

O agir de Deus é perfeito e eficaz, na realidade Ele nunca deixou de nos proteger. Só Deus sabe quantos livramentos recebemos. Só Ele é capaz de limpar as trevas e espantar toda serpente que nos rodeia. Temos que nos esforçar em fé para que as situações corriqueiras da vida não possa tirar a nossa confiança em Deus.

Quando temos um relacionamento diário com Deus a sensação de segurança é permanente. Mesmo em tempestades e dificuldades, com Deus no nosso barco tudo vai bem! Não há nada que possa nos impedir quando estamos fazendo a vontade do Senhor.

Deixe o Senhor agir

– O Senhor é poderoso para reverter qualquer situação. Permita que Ele intervenha em sua vida, fale com Deus.

– Quanto mais lemos sobre o que Deus já fez, mais cremos no que Ele pode fazer. Leia a Bíblia.

– Procure ter mais comunhão com seus irmãos. Onde está dois ou três falando do poder de Deus, Ele está presente.

OREMOS: