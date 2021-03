VOCÊ ESTÁ OUVINDO A VOZ DE QUEM NA SUA VIDA? – OUÇA A VOZ DE DEUS!

Todo Poderoso Deus, por favor, ajude-me a silenciar as vozes de dúvida, engano e demagogia que me rodam. Ajude-me a ouvir a voz de Jesus, segui-lo e obedecer a Sua vontade em tudo, independente do que as pessoas ao meu redor estejam escolhendo fazer. Ensina-me a viver com a motivação correta, com as prioridades certas, ajuda-me a ter uma vida de acordo com a Tua vontade, evitando o pecado e os enganos deste mundo. No nome de Jesus eu oro. Amém!