Zona Vermelha: COM SISTEMA EM COLAPSO, PARAGUAI DECRETA NOVAS MEDIDAS

Governo paraguaio classificou 24 cidades como zonas vermelhas. Medidas rígidas afetam também Ciudad Del Este.

Com o sistema de saúde em colapso, o Governo do Paraguai anunciou na noite de domingo novas medidas que passam a vigorar a partir desta segunda-feira, 15 de março. Em 24 cidades, incluindo Ciudad Del Leste, foi decretado alerta vermelho. As informações foram divulgadas pelo jornal ABC Collor. Nestas cidades, o horário de funcionamento obrigatório para o trabalho será até 13h, sendo recomendado também para o setor privado. Haverá restrição de horário para a circulação de pessoas, das 20h até 5h.

No domingo já eram mais de 40 os pacientes que aguardavam vaga em UTI no Paraguai

Será a chamada Zona Vermelha para as 24 cidades. Ontem mais de 40 pessoas já estavam na fila à espera de vagas em UTI na região de Alto Paraná. A partir de quinta feira, dia 18 de março estarão suspensas as aulas presenciais em escolas públicas e privadas. Estas medidas estarão em vigor até dia 04 de abril. Durante a Semana Santa, poderão acontecer medidas ainda mais restritivas.

ZONAS VERMELHAS

As 24 cidades consideradas como zonas vermelhas são: Asunción, Ayolas, Caacupé, Caazapá, Caraguatay, Ciudad Del Este, Coronel Bogado, Encarnación, Fernando de la Mora, Fram, Guarambaré, Hohenau, Lambaré, Luque, Mariano Roque Alonso, Ñeemby, Paraguari, Pilar, San Bernardino, San Ignácio Misiones, San Juan Bautista, San Lorenzo, Villa Elisa, Villarica.

(Da redação com ABC)

Curtir isso: Curtir Carregando...