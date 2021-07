Coluna Caio Gottlieb: MICHEL TELÓ É A ESTRELA DAS NOVAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DA LAR

Era um desejo antigo, tornou-se nos últimos tempos um projeto meticulosamente planejado e agora chegou o momento certo para colocá-lo em execução.

A Lar anunciou nesta semana o cantor Michel Teló, um dos artistas mais queridos do Brasil, como o novo embaixador de sua marca, sacramentando uma parceria que já havia sido iniciada com shows dele em datas comemorativas da cooperativa.

Sua escolha não foi aleatória: além de conterrâneos, a imagem de Teló reforça valores e ideais da empresa que também são compartilhados por ele, tais como trabalho, dedicação, cuidado com a familia, humildade e ética, além de amplificar o poder da mensagem e do branding da Lar.

As campanhas publicitárias, que terão diversos materiais produzidos para os segmentos institucional, agro, foods e varejo, foram criadas pela agência Caio Publicidade.

Na última terça-feira (20), Michel esteve em Medianeira e, entre as primeiras gravações (que estão tendo continuidade neste fim de semana no Rio de Janeiro), conheceu as instalações do moderno Centro Administrativo da Lar, guiado pelo presidente da cooperativa, Irineo da Costa Rodrigues, e recepcionado pelo staff dirigente da companhia, em encontro registrado no vídeo abaixo.

A apresentação de Michel como seu embaixador evidencia o grande momento vivido pela Lar, que, com crescimento e faturamento recordes em 2020, mira na consolidação de sua marca e na expansão de seus produtos no mercado interno brasileiro.

Com mais 12 mil associados, dezenas de unidades de produção no Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, já superando a cifra de 22 mil colaboradores, a cooperativa festejou neste ano seu 57º aniversário de fundação.

Caminhando para alcançar 1 milhão de abates diários, a Lar já é a quarta maior processadora de carne de frango do país.