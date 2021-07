Muito Frio: BRASIL PODE TER NEVE E SENSAÇÃO DE -25ºC NA SEMANA QUE VEM

Uma massa de ar polar de grande intensidade vai atingir o Brasil na próxima semana provocando as temperaturas mais baixas do século. Nos extremos da região Sul, a sensação térmica pode chegar a -25°C, com alta probabilidade de nevar, segundo a MetSul Meteorologia.

A presença de nuvens em alguns dias pode fazer com que algumas cidades de maior altitude tenham temperatura abaixo de 0ºC o dia todo com máximas no negativo. As mínimas nessas regiões entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul podem ser igualmente baixas com registros incomuns de até 10ºC negativos ou até mais frio em áreas de maior altitude, ocasionando neve.

As regiões com altitude acima de 1.800 m, como o Morro da Igreja (SC) deve ter sensação térmica entre -20°C e -25°C.

Os efeitos da massa polar intensa poderão ser sentidos em São Paulo e o Sul do Mato Grosso do Sul. Na capital paulista os termômetros podem marcar 0ºC.

Os dados ainda são preliminares, mas de acordo com os meteorologistas, a onda de frio será mais forte que a de junho e a registrada esta semana.

O ar polar deve atingir o pais entre a terça e a quarta-feira, trazendo queda enorme da temperatura que será extremamente baixa no fim da próxima semana.

Segundo os meteorologistas, fenômeno desse tipo foi registrado em julho de 2000 e de 2007.

(Da Redação com Catraca Livre)